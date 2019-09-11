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震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產

【明報專訊】震雄（0057）創辦人蔣震孻子、原副主席蔣志堅在上月股東會意外被踢出董事局，令蔣震六女、集團主席蔣麗苑與蔣志堅之間的鬥爭浮面。市傳屬「麗苑派」的震雄執董兼策略及營銷總監鍾效良昨日首度開腔，否認公司內部有爭權爭產，但有消息指，股東會當日有不具名震雄獨董對投票結果感「驚訝」。翻查資料，7月份震雄董事會提名蔣志堅重選董事，更獲提名委員會建議連任，但事隔短短一個月，股東會卻毫無先兆地否決蔣志堅連任董事，難免令人感到別有內情。

明報記者 陳偉燊

鍾效良昨早現身新城電台節目內接受訪問，惟事後未有回應到場其他傳媒提問，便即離去。他在訪問稱「在公司內部看，沒有爭產這回事，不知謠言從何而來，創辦人蔣震早已將財富捐出慈善基金，因此沒有東西可爭」。他又指，公司很多年前已確定接班人及領導人，不見得內部有爭權情况。

鍾效良：財產已捐 無嘢可爭

至於蔣志堅被踢出董事局，最終家族之內爆發官司，鍾效良說：「這是大股東內部投票問題，上市公司管理層管不到，管理層只在運作上，看工作表現及工作管理而已，非以爭產或家族私人感情行事」，並強調震雄其他管理層不變。

惟翻查資料，蔣家姐弟之爭似乎在今年4月已埋伏線。據蔣志堅早前入稟，蔣震在今年4月不知因何突然辭任震雄投資董事，至7月22日，震雄在股東會通函內，由4名獨董組成的提名委員會向董事局建議重選蔣志堅連任董事，但在一個月後震雄投資卻毫無預警地投反對票將蔣志堅踢出局（見表）。

姊弟之爭 4月埋伏線

有消息人士稱，一不具名震雄獨董坦言對投票結果感驚訝。事實上，翻查震雄投資4月董事變動後，只餘蔣麗苑、蔣志堅，以及震雄舊臣陳志毅與聶羡萍4名董事，在蔣志堅希望連任下，意味震雄投資或是在其餘3人同意下通過決議，投票反對蔣志堅連任，反映姐弟間明確存在分歧。

傳轉型拓地產業務 「純屬謠言」

至於有傳震雄擬轉型發展地產業務，鍾效良昨日指純屬謠言，表示只是有一個員工宿舍項目配合深圳市政府發展而已，始終用地還是用作做工業，此前更有充足的公布。

經營61載的震雄更會專注做塑膠機械，隨著市場注重可持續性及使用可降解塑膠產品，並應用到汽車上，因此他預期其業務不會被淘汰，更擬再爭取成為市場前列，不過估計需時五年十載。在進入工業4.0及實現雲端數據革命下，將進入大量訂製產品的年代。

相關字詞﹕蔣志堅 蔣麗芸 蔣麗苑 鍾效良 蔣震 震雄集團

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