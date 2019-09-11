富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化

集團同時獲賣方授出餘下40%股權的認購期權，可於聞瀾上海公布2022年審計報告釐定溢利總額後兩個月內行使，而毋須支付期權金。今次收購聞瀾上海亦有溢利保證協議，聞瀾上海在溢利保證期間的溢利總額將不少於7000萬元。

聞瀾上海策劃文娛活動 培訓女團

據通告，聞瀾上海主要從事策劃文化及娛樂活動，演出經紀人及培訓音樂樂隊業務，在2016年成為音樂樂隊團體CH2女團的委任經理人。而曾參與名為「創造101」、被觀眾稱為「史上最廢（沒實力）偶像」的女星楊超越為主要成員。楊超越已與聞瀾上海簽訂藝人管理合約。

聞瀾上海在2018及2017年的營業額分別為687.4萬元及183.6萬元，除稅後淨虧損為154.5萬元及219.1萬元。在交易後，其財務業績將入帳傳遞娛樂，並成為其附屬公司。集團指出，獲得聞瀾上海持有的營業演出許可證，將極大提升集團的商業價值及品牌影響力，認購期權將鼓勵賣方繼續提升公司價值。