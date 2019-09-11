中信里昂料明年濠賭反彈

料中美貿易戰不影響美資博企

高壯森又表示，正因為澳門的貴賓博彩今年下跌，正好提供較低基礎，為明年增長提供空間，預期明年貴賓博彩收入按年反彈8%。他相信，澳門只要在未來數年，做好較高毛利的中場及高端中場已經可以面對外圍競爭。隨着賭牌到期日近，他預期6家持牌博彩企業會維持現狀發展，不見得中美貿易戰會影響3家美資博企。反而若取消現有博企賭牌，卻未能收回博企土地及物業權益，恐有礙賭場經營效率，最終影響澳門庫房收入。

不過，據澳門媒體報道指出，多個旅遊團體到旅遊局開會，直指內地團因為香港近期的示威及衝突事件而取消大量訪港旅行團，加上內地簽證及外圍因素影響，致澳門業界嚴重開工不足，尋求政府協助。此外，美高梅中國（2282）首席執行官簡博賢昨日在澳門接受電子媒體訪問表示，今年下半年博彩收入錄得負增長，情况較為嚴峻，然而因為澳門業界有所準備，相比2014年所受影響較少，既對第四季的經濟情况持樂觀態度，亦料明年情况會好轉。