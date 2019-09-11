生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金

40基金提供350億元資助額

生產力局主席林宣武表示，由於基金眾多，中小企要全部了解有一定困難，而且未必會知道自己適合申請什麼基金，也可能會擔心手續繁複而卻步。有見及此，局方決定透過下星期的活動，聯合多個政府部門直接為中小企排解疑惑，企業更可即場申請合適的基金。林宣武直言，活動目的是希望能協助企業一擊即中，盡快獲得資助去應對困境。他又透露，據粗略估計，40多個基金共可提供350億元以上的資助額。

生產力局總裁畢堅文形容，推廣日就像「門診」，參加的企業在初步診斷後，將獲推介到適合的政府基金「睇專科」。推廣日將設有研討會、分享會及展覽攤位，展覽分為三大專題，包括金融及經濟、創新與初創、專門行業與大灣區發展。雖然目前已有逾2000企業報名，但畢堅文希望愈多愈好，「除了商會成員，也希望其他不同行業的中小企亦能參加，就算做茶餐廳也能找到適合的基金去申請」。畢堅文稱，如今次反應良好，會考慮將之轉為定期活動，以不同主題推廣，例如為不同行業、工種介紹合適的基金。

將公布東盟投資設廠指引手冊

對於有企業反映申請候批需時，林宣武表示政府亦有意簡化手續，但同時也要顧及風險，畢竟基金來自納稅人的錢，所以就算要特快批核，也要在風險與程序之間取得平衡。

推廣日舉行當日，生產力局亦會公布一份有關東盟投資設廠及本地再工業化的指引手冊，介紹東盟各國設廠的優劣、當地法規等，林宣武指，報告分三期，首期先介紹越南、泰國、馬來西亞及緬甸4國，一個月後再介紹另外4國，餘下兩國在兩個月後發布。