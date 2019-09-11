中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業

隨着地方銀行的快速增長，部分已出現財務壓力。近期包商銀行及錦州銀行（0416）等銀行發生的信貸事件正指出他們的脆弱之處。這些數年前才被歸類為小型地方銀行，擴張速度奇快，亦令到地方銀行對金融體系的重要性日益增加。從穆迪的數據可見，近年大型銀行的壞帳率有輕微下跌，但城商行的壞帳率上升（見圖）。

錦州銀行早前陷入經營困境，要由工行（1398）等注資打救，但上周仍宣布暫停支付境外債券票息。受穆迪的報告影響，該行股價昨日跌13％。

穆迪又表示，地區銀行的困境可能引發一系列溢出效應，依賴銀行間融資的金融機構，特別是較細型的地方銀行和非銀行金融機構，風險將會直接蔓延。一些嚴重依賴這些金融機構提供借貸的公司將會面臨更高的融資成本和挑戰。

不過，穆迪指出，當局有能力和強烈的意願以確保系統的穩定性，當局亦已採取措施支持地方銀行，以及利用各種工具來限制該些地方銀行的問題蔓延並重建市場信心。穆迪又表示，政策反應迅速是減低解決成本及蔓延的關鍵。