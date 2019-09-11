惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距

明報記者 歐陽偉昉

費安德表示，近期中國官員在香港事務上更公開地表態，例如港澳辦召開記者會、官方媒體談論香港情况，都是社會政治融合的明顯證據，以上方面的融合，拉近與中國A+主權評級的差距。根據惠譽的資料，香港特區政府的自治受損對評級有負面影響，另外的負面因素還包括持續的社會不穩定破壞法治聲譽和商業環境的穩健，以及中港經濟金融關聯密切，香港經濟容易受到中國外溢效應影響。

稱評級需反映中港政經融合

費安德認為，本港有三成貸款與中國內地相關（見附圖），大灣區政策推進經濟融合，評級需要反映政經融合。

惠譽同時將香港的評級展望調為「負面」，費安德表示，因為未知示威何時能完結，負面展望是最佳的做法。如果衝突解決後帶動商業信心復甦，或中國主權評級提升，該行取態會改為正面。

他強調該行沒有固定時間再檢視是否再降評級，但惠譽全球主權評級主管James McCormack補充稱，一旦展望評為負面，有65%個案在8至9個月後最終會降低評級。不過費安德表示，香港現時的AA是第三高的評級，仍是非常高，本港擁有相當於GDP 40%的財政儲備，對聯匯制度有高度信心，公共財政相當穩健，評級正反映了香港不錯的經濟和財務緩衝。

惠譽昨日同時下調了港鐵（0066）的信貸評級，由「AA+」降至「AA」，惠譽解釋是由於下調了香港的主權評級，基於港鐵與香港政府的聯繫及策略上的重要性，因此相應下調了港鐵的評級。

中國經濟增長預測遭調低

此外，惠譽昨亦調低中國經濟增長的預測，今年增長預測由6.2%下調至6.1%，明年增長料跌穿6%，降至5.7%。另外美國經濟今年增長由2.3%降至1.7%，明年由2.4%降至1.8%。惠譽指近期貿易戰升溫、無協議脫歐風險明顯上升，影響全球經濟增長前景。