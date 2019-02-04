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私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬

【明報專訊】證監會昨日發出通告，因匯豐銀行違反電話錄音規定對其發出譴責並罰款210萬元。事由匯豐於2017年至2018年之間約9個月時間未有設置或啟動其私人銀行部分電話線的錄音功能，導致其59條電話線受影響，共計有5830項客戶交易指示未被錄音。 證監會認為，匯豐無設立有效的內部監控程序，以確保其電話錄音功能運作妥善，此外並未及時發現其電話錄音功能出現的事故。

通告顯示，匯豐自行向證監會及金管局匯報本次事故，並在發現事故後採取了補救行動，與證監會合作解決其提出的關注事項。匯豐亦同意委聘獨立機構，就私人銀行部所使用的錄音系統在日常操作和功能方面採取的補救行動檢討其成效，並向證監會及金管局提交檢討報告，確保其遵從監管規定。證監指在決定紀律處分時，已考慮到銀行的上述行動。

涉5830項客戶交易指示

此前亦有券商或個別經紀因未遵守電話錄音規定而受證監處罰，根據證監會《操守準則》，凡透過電話收取客戶交易指示，持牌人或註冊人應利用電話錄音系統記錄有關指示，並保存有關電話錄音至少6個月，此外亦需要確保所有客戶電話交易指示被錄入中央錄音系統。若客戶聲音未能錄入中央錄音系統之內，持牌人須要求客戶簽署交易指示表格，以及在交易指示被執行後向客戶確認合約詳情。

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