豬肉價暴漲 內地CPI超預期

PPI按年挫0.8% 3年最大跌幅

據統計局數據，8月份CPI當中，食品價格按年大升10%，非食品價格則按年增1.1%。食品價格增幅主要受內地豬肉供應嚴重短缺，拉高豬肉價格所影響，統計局指出，僅8月份的豬肉價格，已影響CPI上升約1.08個百分點。為平穩豬肉價格，國務院昨日發布關於穩定生豬生產的意見，要求省級財政部門落實生豬生產穩定的專項補貼等措施。

交銀金融研究中心首席研究員唐建偉指出，CPI的上升完全是因為單一的豬肉價格上升所引致，生豬供應下降情况未能扭轉，加上中秋節的節日需求帶動，令豬肉價暴漲，單獨一種產品對CPI的貢獻就罕見地超過一個百分點，若扣除豬肉價格，通脹實仍處很低水平。

料全年通脹不超過3％

另一方面，非食品價格增幅有所放緩，而PPI負增長擴大，均顯示實體經濟需求不足。從宏觀角度看，單一產品供給引發的價格上漲，不應成為主導宏觀政策的干擾因素，所以現在主要難題還是內需動力不足，要適度加大逆周期調節的政策力度，避免經濟快速回落。而豬肉供應短期內難改善，不排除年內CPI繼續走高，個別月份超過3%，但全年高於3%則可能性不大。