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共用5G網絡 聯通中電信飈升

【明報專訊】內地三大電訊股當中的中聯通（0762）及中電信（0728）前日宣布，雙方簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，兩間公司將全國合作共建5G接入網絡，實行核心網各自建設，5G頻率資源共享。

15個城市分區承建網絡

兩大電訊商的合作，刺激股價雙雙飈近5%，中聯通收報8.44元，升4.98%；中電信收報3.76元，升4.74%。不在合作之列的中移動（0941）僅微升0.3%至66.2元，而負責5G基建的中國鐵塔（0788）則跌3.16%，收報1.84元。

根據協議，中聯通和中電信將在15個城市分區承建5G網絡，另外亦會於部分省市各自獨立承建。分區承建方面，由雙方劃定區域，分區建設，各自負責在劃定區域內的5G網絡建設相關工作、開支、運營。

同時，雙方5G頻率資源共享，確保5G網絡共建共享​​區域的網絡規劃、建設、維護及服務標準統一，保證同等服務水平，各自與第三方的網絡共建共享​​合作，不能不當損害另一方利益。雙方用戶歸屬不變，品牌和業務運營保持獨立。

可增強網絡質量降低成本

中聯通認為，雙方的5G頻率共享有助於降低5G網絡建設和運維成本，高效實現5G網絡覆蓋，快速形成5G服務能力，增強市場競爭力，提升網絡效益和資產運營效率，達成雙方的互利共贏。

中電信則認為，合作有助於加快建設5G網絡，增強網絡質量和業務體驗，降低網絡建設和運維成本，增強公司於5G網絡和業務的市場競爭力。

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