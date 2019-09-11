北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億

外資續掃A股 連續9天淨流入

由7月19日開始至本周一，內地投資者連續37個交易日透過港股通淨買入港股，合共金額達785.47億元。

但由於內地A股在本周五因中秋節假期休市，港股通將提前兩天開始休市，即今天起一連三日沒有交易。內地投資者為免坐貨太久，因此昨日有沽盤。

據CCASS資料，過往37個交易日北水大幅流入時，主要淨買入的是中資股，包括工行（1398）、建行（0939）、騰訊（0700）、舜宇（2382）及平保（2318）。而昨日的沽盤亦主要是這批股份，當中又以招行（3968）最多，淨沽出3.28億元。

南方能源續上十大成交榜

昨日的港股通成交榜，亦出現一個陌生的名字，南方能源（1573）連續兩日成為深圳港股通10大成交股份之一。該股在周一起獲納入港股通名單，隨即備受青睞，周一獲淨買入2200萬元後，昨日以2.09億元北水成交，成為深圳港股通最活躍的股份，雖然沽盤增加，但仍有1419萬元淨買盤。

南方能源股價亦相當配合，周一大升57％後，昨日再升53％，兩日累升1.4倍，市值12.7億元，而成交已達9.5億元。

另一隻被調入名單的中煙香港（6055），昨日則有回吐，跌4.9％。