經濟
下一篇 上一篇

北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億

【明報專訊】除QFII（合資格境外機構投資者）外，外資一般還會透過滬深股通買入內地A股，據聯交所資料，昨日有23.78億元人民幣的外資淨買入A股，是連續第9個交易日錄得淨流入，合共402.76億元人民幣。但與此同時，「北水」淨沽出港股1.76億元，連續37日的淨流入斷纜。

外資續掃A股 連續9天淨流入

由7月19日開始至本周一，內地投資者連續37個交易日透過港股通淨買入港股，合共金額達785.47億元。

但由於內地A股在本周五因中秋節假期休市，港股通將提前兩天開始休市，即今天起一連三日沒有交易。內地投資者為免坐貨太久，因此昨日有沽盤。

據CCASS資料，過往37個交易日北水大幅流入時，主要淨買入的是中資股，包括工行（1398）、建行（0939）、騰訊（0700）、舜宇（2382）及平保（2318）。而昨日的沽盤亦主要是這批股份，當中又以招行（3968）最多，淨沽出3.28億元。

南方能源續上十大成交榜

昨日的港股通成交榜，亦出現一個陌生的名字，南方能源（1573）連續兩日成為深圳港股通10大成交股份之一。該股在周一起獲納入港股通名單，隨即備受青睞，周一獲淨買入2200萬元後，昨日以2.09億元北水成交，成為深圳港股通最活躍的股份，雖然沽盤增加，但仍有1419萬元淨買盤。

南方能源股價亦相當配合，周一大升57％後，昨日再升53％，兩日累升1.4倍，市值12.7億元，而成交已達9.5億元。

另一隻被調入名單的中煙香港（6055），昨日則有回吐，跌4.9％。

上 / 下一篇新聞

匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
尚‧珒溋首推 不少於134伙
上月辣稅總收益13億 今年次低
上月辣稅總收益13億 今年次低
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
共用5G網絡 聯通中電信飈升
共用5G網絡 聯通中電信飈升
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
中信里昂料明年濠賭反彈
中信里昂料明年濠賭反彈
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
越秀地產95億入股母企項目
越秀地產95億入股母企項目
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
陳德霖與大小姐粉墨登場
陳德霖與大小姐粉墨登場
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
周顯：股神從失敗中學習
周顯：股神從失敗中學習
湯文亮：社會運動的受惠者
湯文亮：社會運動的受惠者
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股