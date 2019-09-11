為解內地水緊 資金流出未鬆綁

受貿戰影響 加快引入資金

京東數字科技首席經濟學家沈建光便指出，當局早前已經大幅上調QFII額度，現時取消雖然是順理成章，但相信亦可能因為中美貿易戰而加快落實，但由於內地對資金流出還有一定限制，加上初期未必有很多資金流入，估計不會對資金流有很大影響。

誠然，隨着A股和債券先後獲MSCI、富時、巴克萊等納入其指數體系，境外投資者對中國金融市場的投資需求相應增加，再者人民幣資本項目可兌換的逐步開放，取消QFII及RQFII額度也是理所當然。

然而，受內需不振與中美貿易摩擦升溫的內外打擊，中國經濟下行壓力增加，人民幣匯率又「破7」，不開放QDII，也可能是考慮到走資的風險。

經濟差人幣貶 憂走資風險

再者，為落實減稅降負及補短板等措施，中央加大財政力度，同時擴大地方發債規模，惟經濟不景也帶來企業違約叢生，包商銀行事件的爆發又暴露中小銀行危機，以上種種令內地流動性短缺情况隨時比表面嚴重，企業透過資本市場融資無疑是另一解決融資難的渠道，如此一來，開放外資投資限制，為資本市場添上活水的目的便不難理解。