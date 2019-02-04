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外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」

【明報專訊】國家外匯管理局宣布，為進一步擴大金融市場對外開放，取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的投資額度限制。今後具備相應資格的境外機構投資者，只須登記即可自主匯入資金，進行符合規定的證券投資。分析指出，開放投資限額象徵中國進一步開放外資入市，不過現時QFII的配額尚未用完，不認為因此會引來大規模外資流入。

明報記者 歐陽偉昉

外管局發言人兼總經濟師王春英表示，外管局將修訂相關法規，明確不再對單個合格境外投資者的投資額度進行備案和審批。屆時，投資者在獲得證券監督管理部門批准後，委託境內託管銀行按規定辦理相關登記，憑外管局發出的憑證，在託管銀行開立專用資金帳戶，及辦理後續資金匯兌等業務。

撤RQFII試點國家地點限制

外管局同時取消RQFII試點國家和地區限制，原本包括香港及日本等20個國家和地區，王春英指，合資格機構可以使用境外人民幣開展境內證券投資，有助於進一步便利境外投資者投資境內證券市場，提升中國金融市場開放。局方下一步將繼續外匯管理改革，擴大對外開放，提升跨境投融資便利化，同時在開放中防範跨境資本流動風險，維護國家經濟金融安全。香港金管局對此表歡迎，認為取消有關投資額度將進一步便利國際投資者配置內地資產，有助香港更好發揮作為全球離岸人民幣樞紐，及國際投資者進入內地金融市場跳板的角色。

金管局：利港人幣離岸角色

外管局分別在2002年和2011年實行QFII和RQFII制度，容許外資從境外匯入外幣及境外人民幣資金到內地，投資內地證券市場，其間曾多次加大限額。不過截至今年8月底，292間QFII機構累計批准限額只有1113.76億元人民幣，仍未用盡3000億元限額。交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，取消限額有歡迎外資投資境內市場的象徵性意義，不過目前配額未用完，加上還有滬深港通投資內地市場，對增加外資流入A股不會產生影響。

交銀：現額度未用盡 對A股影響微

2016年MSCI延遲將A股納入旗下新興市場指數，曾指出國際投資者關注QFII額度申請，當時設有的每月20%的贖回限額亦增加外資的流動性障礙。內地先在去年6月取消贖回限制，至昨日再取消額度限制。至於未來會否取代滬深港通，投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，過去外資較多使用滬深港通，是因為投資模式和結算與他們的習慣相近，較為便利，不過內地一直有優化QFII渠道，外資會按其便利性、投資目標等要求自行選擇，不認為會此消彼長。

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