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海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽

【明報專訊】雖然社會陰霾未明，但市場錄得多宗額印鬆綁貨成交，其中將軍澳海翩匯，錄得屋苑首宗額印稅SSD鬆綁成交，單位屬實用面積297方呎開放式單位，成交價570萬元，原業主持貨剛滿三年，帳面賺216萬元或逾六成。

利嘉閣分行經理黃金欽表示，上述海翩匯6座高層E室，實用297方呎，開放式間隔，原業主叫價600萬放盤，以570萬元易手，減價30萬元或5%，實呎19,192元；原業主2016年9月以354萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利216萬元或61%。

囍逸一房445萬沽 3年升25%

利嘉閣分行經理李建禧表示，粉嶺半新盤囍逸2座低層E室，實用面積294方呎1房戶，以445萬元沽出，實呎15,136元；原業主2016年6月以356萬元一手購入，持貨3年帳面獲利89萬元，物業升值25%。

另代理消息稱，元朗世宙2座中層C室，實用面積429方呎兩房間隔，新近以636萬元售出，實呎約14,825元，較叫價650萬元低14萬元或約2%易手；原業主2016年2月以500.7萬元買入上址，持貨已滿3年，額印稅SSD鬆綁後即放售，帳面獲利約135.3萬元，物業升值27%。

同時，亦有資助房屋以高價售出，其中將軍澳寶林邨寶寧樓中層21室，實用面積698方呎，最新以430萬元（未補地價）售出，成交價創區內未補價公屋新高，實呎6160元。

寶林邨未補價430萬沽 區內新高

另中原地產分區經理張健業表示，元朗錦綉花園D段一街雙號屋銀主盤，實用915方呎，銀主盤開價1150萬元，日前以980萬元沽出，即減價170萬元或15%，實呎價10,710元；原業主於1991年以160萬元購入，物業28年來帳面升值5倍。

相關字詞﹕世宙 囍逸 海翩匯 額印鬆綁貨

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