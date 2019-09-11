經濟
下一篇 上一篇

富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬

【明報專訊】雖然中美貿易戰再趨緊張，加上社會運動持續惡化，但商用物業仍具承接力；億京等合作發展的九龍灣偉業街38號商廈富臨中心，物業地下B、C、E1、E2號舖連1樓J舖，面積合共3689方呎，以約9000萬元沽出，呎價24397元，新買家為投資者。

此外，土地註冊處資料顯示，旺角先達廣場1樓F68號舖，面積131方呎，新近以138萬元易手，呎價10534元；原業主2009年購入價為320萬元，持貨10年，帳面蝕182萬元或57%。

另戴德梁行大中華區副總裁主管陶汝鴻表示，據政府住宅物業臨時買賣合約統計數字，第三季首兩個月（7、8月）住宅成交量8889宗，預計9月成交量約4500宗，即全季約有13,389宗，將較今年第二季20,675宗，預計按季減少35%。

先達廣場舖位業主損手182萬

至於樓價走勢，陶汝鴻認為，若社會衝突持續，樓價由現時至今年底，將再下跌5%至10%，預計住宅樓價全年將「打和」無升跌，惟較受歡迎的屋苑如港島東太古城等，因反彈力較強，今年成交價仍可錄得上升。

戴德梁行料樓價年底前挫一成

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今季物業投資市場暫錄得30宗1億元以上成交、涉106億元，相較上季全季66宗、涉334億元，按季分別減少55%及69%，相信是因為連月政治風波和社會衝突，令投資者傾向觀望。

相關字詞﹕億京 偉業街38號 戴德梁行

上 / 下一篇新聞

匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
尚‧珒溋首推 不少於134伙
上月辣稅總收益13億 今年次低
上月辣稅總收益13億 今年次低
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
共用5G網絡 聯通中電信飈升
共用5G網絡 聯通中電信飈升
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
中信里昂料明年濠賭反彈
中信里昂料明年濠賭反彈
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
越秀地產95億入股母企項目
越秀地產95億入股母企項目
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
陳德霖與大小姐粉墨登場
陳德霖與大小姐粉墨登場
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
周顯：股神從失敗中學習
周顯：股神從失敗中學習
湯文亮：社會運動的受惠者
湯文亮：社會運動的受惠者
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股