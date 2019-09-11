富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬

此外，土地註冊處資料顯示，旺角先達廣場1樓F68號舖，面積131方呎，新近以138萬元易手，呎價10534元；原業主2009年購入價為320萬元，持貨10年，帳面蝕182萬元或57%。

另戴德梁行大中華區副總裁主管陶汝鴻表示，據政府住宅物業臨時買賣合約統計數字，第三季首兩個月（7、8月）住宅成交量8889宗，預計9月成交量約4500宗，即全季約有13,389宗，將較今年第二季20,675宗，預計按季減少35%。

先達廣場舖位業主損手182萬

至於樓價走勢，陶汝鴻認為，若社會衝突持續，樓價由現時至今年底，將再下跌5%至10%，預計住宅樓價全年將「打和」無升跌，惟較受歡迎的屋苑如港島東太古城等，因反彈力較強，今年成交價仍可錄得上升。

戴德梁行料樓價年底前挫一成

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今季物業投資市場暫錄得30宗1億元以上成交、涉106億元，相較上季全季66宗、涉334億元，按季分別減少55%及69%，相信是因為連月政治風波和社會衝突，令投資者傾向觀望。