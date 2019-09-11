上月辣稅總收益13億 今年次低

買家印花稅款3.3億 按月挫三成

分類方面，8月涉BSD成交宗數為242宗，相對7月錄得223宗按月增加8.5%，屬三大辣稅中，所涉宗數唯一錄得按月增幅的辣稅；惟相關稅收則只有3.31億元，比7月錄得的5億元，按月跌34%。

事實上，三大辣稅中，僅涉SSD的稅款收益錄得按月增幅，相關稅收為2250萬元，較7月的錄得1920萬元，按月增加17%；但相關交易則錄得33宗，按月減少8%。

此外，8月有1455宗成交涉DSD、涉總稅款9.37億元，宗數、涉稅款相較7月錄1767宗、涉13.14億元，按月分別減少18%和29%。

涉住宅雙倍印花稅款 月跌近四成

其中有392宗涉住宅DSD、稅收5.9億元，宗數和所涉稅款，較7月分別跌約10%和36%；非住宅部分DSD的成交宗數1063宗，涉稅款3.46億元，分別按月跌20%以及12%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，上月整體辣稅所涉宗數處低位，相信與本港社會運動愈演愈烈，以及中美貿易戰持續有關，外憂內患導致市場氣氛不穩，買家均持觀望態度，入市速度減慢，因此交投量偏軟，其中8月只有2658宗二手成交，較7月的2812宗按月下跌5%。

分析：本港外憂內患影響辣稅收益

陳續稱，雖然近日市場不乏減價成交，加上行政長官於上周宣布正式撤回修例草案，市場氣氛有所轉好，但相信市場交投在短期內將維持偏軟。