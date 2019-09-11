經濟
下一篇 上一篇

上月辣稅總收益13億 今年次低

【明報專訊】本港社會氣氛於7、8月因反修例風波持續惡劣，稅務局公布，8月涉樓市三大辣招，即雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市成交的買家印花稅（BSD）、額外印花稅（SSD），涉總成交宗數1730宗，較7月錄2026宗，按月跌15%，是繼2月農曆新年傳統置業淡市錄1234宗後，今年次低；8月三大辣稅總稅收為12.91億元，相比7月錄18.34億元，按月跌20%，同為2月錄9.5億後的今年次低紀錄。

買家印花稅款3.3億 按月挫三成

分類方面，8月涉BSD成交宗數為242宗，相對7月錄得223宗按月增加8.5%，屬三大辣稅中，所涉宗數唯一錄得按月增幅的辣稅；惟相關稅收則只有3.31億元，比7月錄得的5億元，按月跌34%。

事實上，三大辣稅中，僅涉SSD的稅款收益錄得按月增幅，相關稅收為2250萬元，較7月的錄得1920萬元，按月增加17%；但相關交易則錄得33宗，按月減少8%。

此外，8月有1455宗成交涉DSD、涉總稅款9.37億元，宗數、涉稅款相較7月錄1767宗、涉13.14億元，按月分別減少18%和29%。

涉住宅雙倍印花稅款 月跌近四成

其中有392宗涉住宅DSD、稅收5.9億元，宗數和所涉稅款，較7月分別跌約10%和36%；非住宅部分DSD的成交宗數1063宗，涉稅款3.46億元，分別按月跌20%以及12%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，上月整體辣稅所涉宗數處低位，相信與本港社會運動愈演愈烈，以及中美貿易戰持續有關，外憂內患導致市場氣氛不穩，買家均持觀望態度，入市速度減慢，因此交投量偏軟，其中8月只有2658宗二手成交，較7月的2812宗按月下跌5%。

分析：本港外憂內患影響辣稅收益

陳續稱，雖然近日市場不乏減價成交，加上行政長官於上周宣布正式撤回修例草案，市場氣氛有所轉好，但相信市場交投在短期內將維持偏軟。

相關字詞﹕買家印花稅 額外印花稅 雙倍印花稅 辣稅

上 / 下一篇新聞

匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票
尚‧珒溋首推 不少於134伙
尚‧珒溋首推 不少於134伙
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
富臨中心一籃子舖9000萬沽 呎價2.4萬
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
海翩匯首錄鬆綁成交 開放戶570萬沽
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
財團申強拍石塘嘴舊樓 估值2.4億
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
外管局取消QFII RQFII配額限制 資金流入不設限 分析：治內地「缺水」
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
為解內地水緊 資金流出未鬆綁
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
北水37天淨流入斷纜 昨淨流出1.76億
共用5G網絡 聯通中電信飈升
共用5G網絡 聯通中電信飈升
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
豬肉價暴漲 內地CPI超預期
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
私銀交易指示無錄音 匯豐遭罰210萬
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
惠譽上周降級：與內地處理港示威有關 官員公開談港事務 拉近兩地評級差距
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
林鄭反對降級 指港核心競爭力無受損
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
中國地方銀行風險 穆迪：或蔓延其他行業
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
生產力局下周辦「Fund Fair」 推廣中小企資助基金
中信里昂料明年濠賭反彈
中信里昂料明年濠賭反彈
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
富力「太子爺」旗下逾億入股聞瀾文化
越秀地產95億入股母企項目
越秀地產95億入股母企項目
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
震雄獨董7月仍撐蔣志堅連任 公司董事鍾效良否認爭權爭產
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
凱知樂：近兩月樂高港店銷售跌50%
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
舊iPhone減價料刺激2億部換機潮 大部分需求來自中國 FAANG股價早段下滑
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
評級降至「垃圾」級 福特股價早段跌4%
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
軟銀促WeWork母公司擱置IPO
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
張兆聰：A股外資撤限利好不宜誇大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
植耀輝：煤氣售港燃誘因不大
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
沈華：深圳先行示範區 港受惠科創金融機遇
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
技術取勝：維亞生物升穿4.3元阻力
陳德霖與大小姐粉墨登場
陳德霖與大小姐粉墨登場
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
馬雲臨別 「六脈神劍」升呢
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
劉思明：資金沽強追弱 留意現代牧業
周顯：股神從失敗中學習
周顯：股神從失敗中學習
湯文亮：社會運動的受惠者
湯文亮：社會運動的受惠者
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
陳德豪：不確定因素太多 國慶前宜審慎
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股
聯博：待局勢穩定 股市反彈 負利率債券增多 應減債換股