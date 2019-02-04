匯璽III折實2.17萬 兩年加2.7% 首推235伙 開放戶入場費613萬 明起收票

明報記者 張允亭、林尚民

新地副董事總經理雷霆表示，匯璽III首批折實平均呎價21,722元，與2017年11月首次開價的匯璽II相若，形容今次開價屬「時光再倒流」，最快下周開售。他指出，是次價錢已因應近期市况放緩作出調整，屬合理市價，相信買家會接受。

事實上，匯璽III首推折實呎價，與奧運站屋苑現時二手平均實呎水平相若。

新地：價錢因應市况調整

價單顯示，匯璽III今批單位實用面積275至1513方呎，涵蓋開放式至4房戶，當中主打1房戶；整批折實售價613萬至4033萬元，折實呎價19,988至26,659元，以折實價計總市值約20億元。

至於入場費最低為8座6樓D室，為實用面積275方呎開放式戶，折實售價613萬餘元、折實呎價2.23萬元（連同匯璽Fans折扣優惠、額外現金折扣計，折實售價605萬元）。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信發展商開價，已考慮近日社會氣氛及中美貿易戰等因素，預計首批可清袋，估計加價幅度將在3%至5%，預計9月全月一手成交宗數可達2000宗。

MARINI次輪累收4200票

至於會德豐日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI，今日共推售318伙；其中GRAND MARINI累收1400票， 按今首輪發售182伙計超額約7倍；MARINI累收4200票，按今次輪發售136伙計超額約30倍。

峻源首輪售42伙 七成招標

另中信泰富馬鞍山峻源，以折實平均實呎15,999元首推50伙後，昨晚上載銷售安排，敲定周六（14日）、即中秋翌日公眾假期首輪發售42伙；其中12伙屬價單單位，另外30伙、即七成單位採招標發售。

星漣海提供先住後付計劃

長實（1113）馬鞍山星漣海新增先住後付計劃，買家繳付20%樓價後可先入住單位，餘下80%樓價可延期至240天內上會，期間買家需付相等於成交額1%許可費及其他費用，買家亦可選用過渡貸款計劃，貸款額最高樓價75%，3年內供息不供本，首年息口P減2.75厘（P為5.125厘），次年息口P減1，第3年為P。