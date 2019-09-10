經濟

香港地產

下一篇 上一篇

快譯通創辦人1.5億購尖沙嘴全幢舊樓

【明報專訊】市區舊樓再錄收購個案，其中快譯通創辦人之一譚偉棠，最新以1.5億元購入尖沙嘴金巴利街18號全幢舊樓。

另外，深水埗醫局街134至138號一系列舊樓，再獲財團以1.44億元連購13個物業，連同早前已收購之部分，暫涉資近3億元。

土地註冊處資料顯示，上述金巴利街18號全幢舊樓，上月以1.5億元易手，物業總面積4780方呎，呎價31,381元，登記買家為K18 Property limited，公司董事為快譯通創辦人之一譚偉棠。項目位處市區商業地帶，若重建最高發展地積比率為12倍，以項目地盤面積約1400方呎計，最高重建樓面1.68萬方呎。

財團1.4億收購醫局街舊樓單位

至於醫局街134至138號舊樓，新近錄得13宗成交，住宅部分收購價845至1068.6萬元，舖位部分收購價則為2,500萬元，13個物業共涉1.44億元。資料顯示，有關財團早前已收購該系列舊樓12宗住宅和3個地舖，連同今次之新成交單位，共涉近3億元。

現時點舖位業主損手58萬

工商成交方面，土地註冊處資料顯示，油麻地現時點再錄蝕讓成交，物業為2樓一個131方呎舖位，最新成交價242萬元，呎價18,473元；原業主2015年以約300萬元購入，持貨4年，現帳面蝕約58萬元或近兩成。

土地註冊處資料顯示，葵涌瑞森工業大廈低層全層，面積約13295方呎，上月以4330萬元易手，呎價3257元，登記買家為卓越餐飲及食品管理服務有限公司，董事包括馬介欽等，為佳寧娜集團或相關人士；原業主2005年以約702萬元購入，帳面獲利3628萬元，賺幅逾5.1倍。

相關字詞﹕劏舖蝕讓 現時點 醫局街 金巴利街 快譯通 舊樓收購

上 / 下一篇新聞

撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億
撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億
大孖沙近日增持 李嘉誠父子最積極
大孖沙近日增持 李嘉誠父子最積極
2012年遭Webb「踢爆」 哥連頓近年趨低調
2012年遭Webb「踢爆」 哥連頓近年趨低調
保監：延長回本期減退保誘因可取
保監：延長回本期減退保誘因可取
周末再爆衝突 本地股走勢偏軟
周末再爆衝突 本地股走勢偏軟
人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉
人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉
花旗估華潤收購 港華漲一成
花旗估華潤收購 港華漲一成
百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊
百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊
新意網22億購新地工廈
新意網22億購新地工廈
長和電訊籌措38億歐元再融資
長和電訊籌措38億歐元再融資
德空中的士融資5000萬歐元 吉利領投
德空中的士融資5000萬歐元 吉利領投
星美大股東覃輝 被追2.54億債
星美大股東覃輝 被追2.54億債
今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利
今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利
WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資
WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資
憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點
憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點
日產社長西川廣人卸任 COO暫代
日產社長西川廣人卸任 COO暫代
張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF
張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF
李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」
李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」
金曹：恒指10倍PE未必抵買
金曹：恒指10倍PE未必抵買
技術取勝：中芯國際9.5元成短線支持
技術取勝：中芯國際9.5元成短線支持
金管局網站新裝示人
金管局網站新裝示人
港航澄清 滬港航班仍有飯開
港航澄清 滬港航班仍有飯開
羅范「免費性愛論」 Webb批帶性別歧視
羅范「免費性愛論」 Webb批帶性別歧視
劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點
劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點
周顯：港交所壟斷難back up
周顯：港交所壟斷難back up
湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生
湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生
綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅
綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅
話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出
話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出
上月居屋買賣登記269宗 9個月低位
上月居屋買賣登記269宗 9個月低位
匯璽III今日有機會開價
匯璽III今日有機會開價
啟德商業地最低標價僅10億
啟德商業地最低標價僅10億