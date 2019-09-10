快譯通創辦人1.5億購尖沙嘴全幢舊樓

另外，深水埗醫局街134至138號一系列舊樓，再獲財團以1.44億元連購13個物業，連同早前已收購之部分，暫涉資近3億元。

土地註冊處資料顯示，上述金巴利街18號全幢舊樓，上月以1.5億元易手，物業總面積4780方呎，呎價31,381元，登記買家為K18 Property limited，公司董事為快譯通創辦人之一譚偉棠。項目位處市區商業地帶，若重建最高發展地積比率為12倍，以項目地盤面積約1400方呎計，最高重建樓面1.68萬方呎。

財團1.4億收購醫局街舊樓單位

至於醫局街134至138號舊樓，新近錄得13宗成交，住宅部分收購價845至1068.6萬元，舖位部分收購價則為2,500萬元，13個物業共涉1.44億元。資料顯示，有關財團早前已收購該系列舊樓12宗住宅和3個地舖，連同今次之新成交單位，共涉近3億元。

現時點舖位業主損手58萬

工商成交方面，土地註冊處資料顯示，油麻地現時點再錄蝕讓成交，物業為2樓一個131方呎舖位，最新成交價242萬元，呎價18,473元；原業主2015年以約300萬元購入，持貨4年，現帳面蝕約58萬元或近兩成。

土地註冊處資料顯示，葵涌瑞森工業大廈低層全層，面積約13295方呎，上月以4330萬元易手，呎價3257元，登記買家為卓越餐飲及食品管理服務有限公司，董事包括馬介欽等，為佳寧娜集團或相關人士；原業主2005年以約702萬元購入，帳面獲利3628萬元，賺幅逾5.1倍。