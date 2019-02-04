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匯璽III今日有機會開價

【明報專訊】多盤準備登場，除會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI、9A期MARINI將於明日合共推售318伙外，新地（0016）南昌站匯璽III，市場估計最快今日開價；另內房龍湖（0960）、合景泰富（1813）首次在港合作的啟德尚‧珒溋，估計最快周內開放示範單位，短期內亦會開價。

尚‧珒溋料最快周內開示位

單位總數1172伙的匯璽III，自上周開放現樓單位後，今日再舉行記者會，市場估計有機會開價；新地早前表示，首批單位將不少於235伙，並以一房單位為主。

至於GRAND MARINI及MARINI，前者明日首輪發售的182伙，市場消息稱，項目至昨日暫收約1500票，超額7伙；兩期項目均會於今日截止收票。

MARINI首錄2撻訂 殺訂96萬

據MARINI的成交紀錄冊顯示，項目連錄兩宗撻訂，分別為3A座22樓D室、3A座31樓D室，8月底以929.2萬及999.1萬售出，預料買家分別遭沒收5%訂金各涉46.4萬和49.9萬元，即兩單位撻訂共遭沒收逾96萬元。

明寓雲門單日共吸金1.5億

另個別九龍一手豪宅持續錄得成交。佳明（1271）營業及市務總監顏景鳳表示，旗下太子道明寓透過招標，以1.088億元售出9、10樓B室複式戶，實用面積2718方呎、4房雙套房戶，實呎4萬元；明寓已累售14伙，估計套現逾8億元。

華懋九龍塘雲門亦透過招標，以4830萬元售出2座3樓A室，實用面積1464方呎4房雙套戶，實呎3.29萬元，為樓盤9月首宗一手成交。

柏蔚山累售562伙 套133億

另外，新世界（0017）北角柏蔚山以1417.6萬元售出3座6樓C室一房戶，單位實用面積519方呎，實呎2.73萬元；項目去年6月開售至今累售562伙，套現133億元。

OMA昨招標售出5伙特色戶

永泰（0369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，集團旗下屯門掃管笏OMA OMA，繼周日售出17個單位後，昨日再以招標形式售出5伙連平台特色戶，單位實用面積407至420方呎，全屬兩房間隔，成交價由547.8萬至578.4萬元，最高成交實呎1.37萬元；項目6月推出至今累售267伙，套現14.9億元。

相關字詞﹕海日灣ii 柏蔚山 雲門 明寓 尚‧珒溋 匯璽iii

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