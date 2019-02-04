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上月居屋買賣登記269宗 9個月低位

【明報專訊】在中美貿易戰、社會反修例衝突愈來愈激烈的負面因素打擊下，居屋交投市况也受明顯打擊。

涉15億 半年低位

中原報告指出，8月二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得269宗，總值14.82億元（具體反映7月成交市况），較7月得331宗、涉18.24億元，按月分別下跌18.7%及18.8%；相關宗數為去年11月錄215宗後的9個月新低，金額則是今年2月錄14.65億元後的半年新低。

中原：市民上車意欲謹慎

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述數據反映受中美貿易戰影響，整體經濟不明朗，市民上車意欲謹慎，以致二手居屋交投回落，而宗數連續四個月累跌60.8%。

若按金額分類方面，8月以價值300萬元或以下的二手居屋買賣，按月跌幅最多，只錄得5宗，按月下跌50%；價值300萬至400萬元、400萬至500萬元，以及500萬元以上的買賣註冊，分別錄得18宗、70宗及176宗，按月分別下跌28%、24.7%及13.3%。

300萬以下成交量跌幅最大

至於8月買賣登記金額最高的個案。是青衣偉景花園5座高層D室，成交價錄925萬元；其次是大圍富嘉花園2座高層A室單位，錄830萬元。

麗晶穗禾苑

上月各錄10宗登榜首

另外，九龍灣麗晶花園、火炭穗禾苑於8月各錄得10宗買賣登記，並列榜首，分別總值5836.5萬元及4924.8萬元；屯門兆康苑、黃大仙天馬苑，各錄得6宗，分別總值2872萬元及2870萬元。

相關字詞﹕富嘉花園 偉景花園 反修例衝突 中美貿易戰

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