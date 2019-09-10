話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出

原為公屋發展項目的景泰苑，作為綠置居首個先導試點。屋苑位於景福街，毗鄰居屋采頤花園，前臨啟德新發展區；項目屬於單幢樓，提供857個單位，實用面積192至494方呎，以一房及兩房單位為主打。

景泰苑為試點 提供857伙

當時房委會參考居屋做法，景泰苑預留400個單位優先給予「家有長者優先選樓計劃」申請者揀樓，其後才到一般家庭；為回應單身住屋訴求，景泰苑亦預留100個單位予綠表單身人士申請。

項目於2016年底推出，當時以市價六折出售，單位最低入場價94萬元起，至最高298萬元，平均呎價5658元，當時吸引約1.62萬個認購申請，超額近18倍；項目於2016年10月預售，所有單位於2017年2月全部售出。

獲1.62萬認購申請 超額18倍

不過，項目亦設轉售限制，業主購入單位後首兩年內只可以不高於原價把單位售予房委會提名的綠表或白居二買家，第3至第5年則可自行定價將單位於未補地價市場內轉讓。