綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅

明報記者 張允亭

美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，上述景泰苑中層12室，實用面積293方呎，屬1房間隔，原業主最初以380萬元於綠表市場放盤，新近減價32萬元或8%，終以348萬元獲綠表買家承接，呎價11,877元，為屋苑首宗二手成交。

原業主2017年以168.1萬元(未補地價)一手購入，帳面賺179.9萬元或1.1倍；原業主只持貨兩年，是次轉手須繳付10%額印辣稅SSD、涉約34.8萬元，扣除上述辣稅，仍賺約145萬元離場。

青華苑已補價一房呎售1.34萬

另中原區域營業經理梁岳宏指，青衣居屋青華苑B座高層5室，實用面積338方呎，屬1房間隔，新近以455萬元於自由市場沽出，實呎13,462元，呎價創屋苑新高；原業主2015年以330萬(已補地價)購入，帳面賺125萬元或38%。

帝景灣三房呎撲2.2萬 二手新高

私宅方面，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳半新盤帝景灣2座中層B室，實用面積986方呎，屬3房連套及儲物室，原業主7月叫價2450萬元，近日減價290萬元及12%後，以2160萬元成交，實呎21907元，成交價、呎價齊創屋苑二手新高；原業主2015年以1503.2萬元購入，帳面賺656.8萬元或44%。

譚伯榮連沽2伙半山壹號

另一邊廂，資深投資者譚伯榮繼上月以3150萬元沽出何文田半山壹號半山徑19座極高層戶後，新近再沽出同屋苑另一單位；市場消息指，譚伯榮持有的半山徑20號高層戶，實用面積1137方呎，屬3房1套間隔，上月以2800萬元放盤，近日累減450萬元或16%，終以2350萬元連租約易手，實呎20,668元；譚伯榮2009年以1894萬元購入單位，帳面賺456萬元或24%。

天鑄三房業主損手280萬離場

豪宅市場則錄一宗蝕讓成交。市場消息指，何文田天鑄6座低層C室，實用面積1266方呎，屬3房1套間隔，以3850萬元連車位沽出，實呎30,411元；原業主2015年以3563萬元一手買入單位，再以380萬元買入車位，持貨4年帳面蝕93萬元，惟連同稅款、經理佣金及其他雜費，料實際損手逾280萬元離場。