湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生

應急賣樓成交料增

經濟環境不好，各行各業要裁員就無可避免，有傳媒引述物業代理話，如果情况繼續下去，大約會有8000個物業代理失業，大約相等於全部從業員的20%，一般人睇到這段新聞，都覺得非常正常，但業內人士睇到就知道不是行內人所講的，因為經濟情况繼續轉壞，一定會有業主出售持有的物業解燃眉之急，換句話說，物業代理生意將會增加，代理人數又怎會減少？

事實上，如果經濟因為示威活動呈膠着狀態，但又不是太壞，不是太多業主願意出售物業，亦不是太多買家願意付市價買樓，樓宇成交量不足，物業代理人數在這樣的情况下才會下跌。倘若經濟下滑，各行各業被裁的人，他們雖然在經濟上沒有問題，但又希望可以有工作，差不多唯一的選擇就是加入物業代理行業。所以，如果經濟環境持續惡化，物業代理人數不跌反升，大家唔好以為我講笑，不妨參考2008年金融海嘯，當時大約有2.1萬名物業代理，代理頭頭話將會有5000人離職，但很奇怪，在2009年金融海嘯告一段落，政府開始出招壓樓市的時候，物業代理反而上升了2000至3000人，而且持續上升，這就是大家都唔明白，樓價下跌，物業代理人數反而上升的原因。

經濟環境愈差 愈多人加入代理行業

大家又唔好以為有人講大話，有8000名物業代理離職亦全是事實。不過，物業代理行趁這個機會裁掉一些冗員，同時補充一些生力軍，在物業代理行內的說話，生力軍可以令代理行業生存。

所以，有8000人被淘汰離職並不出奇，有沒有人再加入才是關鍵所在，以現時情况，不斷有人參與示威活動，沒有人離開才是關鍵所在。

老實說，香港亦唔捱得幾耐，更多人因社會動盪而離職，更多參與反政府示威活動，如果沒有人支持政府，老實說政府亦「命不久已」，香港亦唔捱得幾耐。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]