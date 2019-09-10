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周顯 投資二三事

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周顯：港交所壟斷難back up

【明報專訊】港交所down機，當然是管理不善所致。雖然說，電腦這一科，就算是最勁的科網機構，也難免有系統故障，但這麼大的機構，並不應有藉口可言，錯了就是錯了。

然而，究竟有何辦法可以避免同類事件再發生呢？從管理學的角度來看，錯誤是無法避免的，而防止錯誤最有效的方法，只有一種，就是back up。

港交所如何有back up呢？

答案只有一個，就是「去中心化」。也即是說，不能將所有的雞蛋放在一個籃子內，要分散投資。這很簡單，只要市場上不止一個交易所，萬一其中的一個系統崩潰了，也有其他的系統補上，當然不可能完全對冲，但至少可以作出某程度上的套戥。

當年遠東交易所破壟斷 港證券業起飛

很明顯，現時香港只有一個證券交易所，是不健康的，沒有競爭，就沒有進步，單單看披露易，已經非常的不user-friendly了，簡直是店大欺客，完全不是客戶為本，經紀被玩死，炒家也被玩死，交易所只是用不同的「板」去分隔市場，這個做法明顯比不上用不同的交易所來作分隔。別忘記，香港證券業起飛的時間就是1969年，遠東交易所成立，打破香港會一家壟斷的時候。

至於證監會，如果只有一個交易所，也無法真正「懲罰」對方，失卻了監察的作用。

[周顯 投資二三事]

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