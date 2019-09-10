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劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點

【明報專訊】港股先升後回，成交低迷，觀望氣氛濃厚，惟個別熱炒行業仍受追捧，風險胃納未大幅萎縮，短線有利輪動炒作。恒指高開最多升117點、高見26,807點回軟，早段跌至26,609點有支持，之後大部分時間在26,690點爭持，收市報26,681點，跌9點；國指同樣偏軟跌13點。大市成交724億元，低於60天平均成交近一成，成交偏淡。

據《明報》港股數據庫，升跌比率42比58，升逾3%佔上升股份逾一成半，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為37比63，大市沽壓較為積極但動力不強，而個別股份買盤動力不俗。

本報數據庫追蹤的30個行業，升跌參半，大部分變幅（升或跌）小於1%；內房跌1.64%表現最差，其次醫藥保健、地產相關跌逾1%。中港的房產股反彈乏力，繼續於近期低位上落。醫藥股則經過8月中急升後，近一周多時間沽壓增大，出現升勢放緩情况。

醫藥股大升後或整固

參考恒生醫療保健指數走勢，昨低收10天線，短線有機會在高位整固或調整，關鍵支持為前周（8月30日的一周）低位，該水平同時為7月底高位，守穩中線保持向好趨勢。醫藥股以中生製藥（1177）、石藥（1093）、康哲（0867）、威高股份（1066）走勢最強；今年表現最強的中生製藥，上周升至12.24元後持續調整，前周低位兼10周線約10元料有良好承接。

至於上升行業，科技器材昨升2.55%且有近九成股份上升，跑贏一眾行業；汽車相關升近2%，有逾七成股份上升，其他升幅不足1%。昨天提到的中興通訊（0763）再升一成，一口氣升穿23元目標，上望24.5元阻力龐大；中芯（0981）昨初現向上突破，也可以留意（詳看《技術取勝》）。

不過，近5日，科技、汽車已累升13.22%、6.59%，過去提過的吉利（0175）、舜宇（2382）、丘鈦（1478）等現超買，回吐壓力增大。

吉利舜宇丘鈦回吐壓力增

個股方面，海螺創業（0586）基本因素良好，支持股價強勢，可以留意。公司上半年收入倍增，其中垃圾處置增近兩倍，固廢處置亦增近一倍，隨着產業積累，業務出現快速增長；雖然成本上升，拖累毛利率下降，但半年純利仍增長近兩成半。今年是集團5年發展規劃的第一年，上半年新增簽環保項目數量創新高，開局良好，將支持股價中期表現。海螺創業昨天進一步向上，逼近今年高位約29元，倘若短線回吐，可候28元附近吸納，並以低收27元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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