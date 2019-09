Webb一向以敢言著稱,對於羅太的言論,Webb反問羅太,女孩們又可以如何向「勇士們」收費?他又指羅太論調帶性別歧視,質疑她如何能夠確定他們不是單純的兩情相悅?怎能肯定不是女士們反過來從男士身上獲得免費性愛?最後他更以「Nah, none of the above, you're just jealous.」,即是如果他的推測都不對,可能羅太是「純屬妒忌」。

[小琴密語]