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張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF

【明報專訊】恒指昨日跌9點，收報26,681點，成交金額724億元。人行降準後中港股市表現迥異，A股強勢兼獲超大成交配合，港股初段衝高後便無以為繼。但A股內部亦相當分化，以中小創及科技股為主的深圳股市明顯較強，A50及上證指升幅相對較弱。A股反應遠較預期強，風格更傾向主題概念、中小創為主，進取者可冷吼南方創業板ETF（3147）。

以往降準後中港股市多下跌，一來有中國特色的股市就是多內幕消息，市場總是有很多春江鴨偷步買入，利好兌現就會沽貨；二來降準對經濟刺激作用有限，尤其是當前終端需求疲弱，房地產各類融資渠道受到嚴格限制，釋放資金也未必會流入實體經濟。但A股表現確實很強，兩市成交金額超過7000億元人民幣，買盤自國務院總理李克強於國常會宣布降準後就非常積極，沒有因利好兌現而卻步。

A股轉炒主題概念

但要留意市場風格出現急劇轉變。今年市場一直由優質藍籌股領升大市，如茅台、五粮液、海天味業、平保（2318）等。市場雖然階段式炒作一些概念股，但通常都比較短暫規模也有限，至少不足以令兩市成交額如此暢旺。昨日則見半導體、軟件、5G、通訊設備等等，大量不同板塊都大漲，市寬相當不錯。

說起A股升市甚至牛市，最近一次是2017年，在經濟穩步向好下，企業盈利增長兼估值擴張，雙引擎推動下股指持續攀升。但在這以前，其實A股牛市多發生在經濟欠佳的年份，特別是中小創。以創業板為基準，2013年是大牛市起點，當時中國正陷入經濟困局，中央不斷開閘放水，M2增速維持在14％水平，但生產物價指數持續負增長，結果流動性增長遠超實體經濟所需，數以萬億元計資金流向股市和樓市，正處於朝陽起步期的創業板，既有故事又有流動性助力，結果走出超級牛市，兩年半時間，由大約600點起步反覆升至接近4000點。

創板指數中線值博率不俗

當然，並非經濟差就一定有A股牛市，2018年就是一個例外。有時候，並不是大型藍籌和中小創互相排斥，而是雙方都有各自的流動性問題。2017年中央已開始清理理財產品，很多中小創的融資渠道受阻，在上證指大牛市中反而不斷下滑。到2018年，連銀行也被迫去槓桿，民企資金鏈完全被斬斷，經濟欠佳同時又缺乏流動性，大型股和中小創都齊齊進入熊市。

中央政策明確向中小創、小微企業傾斜，大家可質疑成效、最終或是片地呆壞帳，但短期而言，人行決心加大信貸投放，若銀行不積極配合，絕對可以窗口指導，就像年初般唔得做到得為止，企業流動性一定會增強。另一方面，大型股、內需股估值都偏高，開始有獲利換馬的趨勢，而股市的對手樓市，在中央嚴限下已很難大舉融資，一時間中小創就成了全市場的焦點所在。

以估值來看，創業板指數今年預測市盈率逾30倍，處於近年的區間上限。但根據彭博社數據，2020年會降至22倍，意味盈利增長逾20％，同時估值一下子就降至近年區間下限，從中線角度看，值博率不俗。

[張兆聰 還看今朝]

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