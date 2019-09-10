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2019年9月10日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億
大孖沙近日增持 李嘉誠父子最積極
2012年遭Webb「踢爆」 哥連頓近年趨低調
保監：延長回本期減退保誘因可取
周末再爆衝突 本地股走勢偏軟
人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉
花旗估華潤收購 港華漲一成
百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊
新意網22億購新地工廈
長和電訊籌措38億歐元再融資
德空中的士融資5000萬歐元 吉利領投
星美大股東覃輝 被追2.54億債
今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利
WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資
憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點
日產社長西川廣人卸任 COO暫代
張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF
李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」
金曹：恒指10倍PE未必抵買
技術取勝：中芯國際9.5元成短線支持
金管局網站新裝示人
港航澄清 滬港航班仍有飯開
羅范「免費性愛論」 Webb批帶性別歧視
劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點
周顯：港交所壟斷難back up
湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生
綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅
話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出
上月居屋買賣登記269宗 9個月低位
匯璽III今日有機會開價
快譯通創辦人1.5億購尖沙嘴全幢舊樓
啟德商業地最低標價僅10億
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【明報專訊】中生製藥10.7元初見支持（圖）
北京汽車5元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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