金曹：恒指10倍PE未必抵買

不過，以現時市况，可能需要多點安全邊際，因為群眾運動影響香港地價已下調超過一成，旅遊消費也轉差，加上貿易戰令轉口數量減少，以及人民幣貶值，各方面的因素也可能令預期盈利減低。

如以1997年以來數據計算，恒指下跌的年份有9年，年結時，PE的幅度最低是2008年出現金融海嘯的8.5倍，其次是2015年A股爆破及人民幣匯改引致的8.9倍。平均數是11.8倍PE，一個標準差是2.46，即68%概率下限是9.34倍PE。

歷史PE推算支持位22200至23200點

今天的負面因素似乎與2015年相若，包括人民幣破7、A股下跌到3000點樓下。如以2015年及過往跌市的標準，恒指年結到9.34倍PE大概是恒指23,200點，如年結到8.9倍PE的話可見22,200點。所以不要以為10倍市盈率就是抵買的價位，因為以1997年以來的長線歷史數據，2019年如樓市及匯市持續向下，港股歷史支持位大概在22,200至23,200點區間。

恒指27400點之上有戒心

上周五恒指反彈，因為政府終於撤回「逃犯引渡條例」修訂及確認10月繼續第12輪美中貿易談判，而且美國總統特朗普表示如美中貿易有協議，即中國接受美國的市場准入、限制國家補貼企業、立法保障知識產權、人民幣匯價不貶值等等一籃子條件，美股可以升1萬點。不過「十一國慶」之後市况其實很難料，美中貿易談判可能仍無法達成實質協議。上周五見恒指反彈，9月期權基本上維持在25,600至27,400點交易區，個10月卻出見比較大手的22,000點PUT成交，剛好跟之前跌至8.9倍PE估值配合。所以筆者對27,400點之上的恒指充滿戒心。

[金曹 期權制勝]