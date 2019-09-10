李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」

三大利好因素 北京刻意安排

細心一看，不難發現這三大利好消息基本上都是北京刻意安排，最大的誘因當然是為10月的建國七十周年造勢，因此9月會是一個短暫的蜜月期。至於10月是否保持股災月的傳統呢？除了要關注中美最新形勢外，硬脫歐的發展也是不可不察。

筆者較早前採取了「以退為進」的部署，基金在上月的部署上以五成倉位為目標，以三分之一比例平均分配在港股、A股以及美股上，因而有幸於8月避免損手。

在過去幾天的反彈浪潮中，筆者主要留守在四大主線（科技、金融、消費、壟斷） 的長期板塊上，反而分段獲利早前的期指短倉，快速調升短暫蜜月期的風險胃納（risk appetite），而無謂在強弱板塊的輪動中追風。

長倉黃金短倉人民幣 仍有作為

現時最值得人棄我取的是黃金長倉和人民幣短倉，兩者分別佔了筆者兩成多和一成多的倉位。兩者由於市場氣氛短期改善而出現獲利回吐，但無改其投資價值。黃金將受惠於全球負利率環境下的競爭式放水，畢竟全球已有十多萬億美元的資金躲進負利率債券，吃不消新印的鈔票；而且投資者持有黃金不計利息。至於看淡人民幣，並非認定中國經濟會崩潰，反而中國有能力應對經濟下行壓力。

現時的中美息差和外匯儲備，有足夠彈藥配合北京心意，有秩序地貶值以應對外貿壓力。兩者回報率於8月份分別上升7.5%和3.7%，筆者相信大勢未改。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。以上純為個人意見，不構成投資建議。

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C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]