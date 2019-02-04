憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點

英7月GDP恢復增長

英國面臨脱歐的不確定因素之際，昨公布的英國7月GDP恢復增長，按月升幅達0.3%，為今年1月以來最大，緩和了市場對其可能陷入衰退的憂慮。截至7月為止的3個月，與截至6月為止的次季數據相比，英國GDP增長率為零，扭轉了次季的0.2%收縮。這很大程度由於服務業復蘇，帶動了7月經濟增長。數據公布後，英鎊兌美元高見1.2385，為7月底以來高位。雖然多數分析師認為英國第三季GDP將溫和增長，但一系列調查顯示商界態度悲觀，企業活動在8月轉弱。英國智庫Resolution Foundation警告，英國面臨的經濟衰退風險，為10年來最高，惟其缺乏應對經濟衰退的工具，倘經濟衰退出現，將面臨「不必要的痛苦」。

德7月出口增0.7% 遠勝預期

此外，德國7月出口按月增0.7%，有別於經濟師預期的0.5%下滑。出口增加，令這歐洲最大經濟體第三季有意外強勁的開局，有望避過接連兩季經濟萎縮而陷入的技術衰退。日本第二季剔除物價變動因素後的實際GDP，折算成年率增長1.3%，較初值的1.8%增幅有所下調。不過實際GDP已連續3季保持增長。

（綜合報道）

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