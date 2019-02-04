WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資

不過潛在投資者對We的企業治理、商業模式及盈利能力持懷疑態度。We聯席創辦人兼行政總裁紐曼（Adam Neumann）將出售價值數億美元股票，加上We的大量欠債，都令潛在投資者感到不安。紐曼將控制We的多數投票權，最近還增加了其超級投票權的權力。

仍處虧損 需大筆資金支持擴張

《華爾街日報》指出，若We取消或推遲IPO，將錯失近100億美元資金，仍在虧損的We急需這筆資金為其全球擴張計劃提供彈藥。該公司原計劃通過IPO，集資30億至40億美元，並舉債至多60億美元。發債將取決於IPO的融資規模。

知情人士稱，如果未能進行IPO，We需要從其他途徑籌集更多資金，又或縮減其擴張計劃。不過We認為其對投資者的吸引力，主要來自其迅速擴張，而擴張大計需愈來愈多的資金推動。了解We商業模式的人士估計，在轉虧為盈前，We為支持增長，仍需融資約80億至90億美元。

正游說最大投資者軟銀再「泵水」

消息表示，We正游說其最大投資者軟銀（SoftBank Group）透過IPO購入大量股票，又或投入一大筆資金，以支持We將IPO推遲至明年。消息指出，無法保證軟銀會投入更多資金。該集團的一些主要投資者此前拒絕繼續大舉投資We。但軟銀行政總裁孫正義預計，未來將繼續支持We。在2019上半財年，We收入增長逾一倍至15.35億美元，但虧損擴大至6.897億美元。若非財報計入了4.862億美元的一次性收益，虧損將更為嚴重。

沙特新石油大臣：爭取阿美盡快上市

此外，沙特阿拉伯新任石油大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）親王稱，爭取讓國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）盡快IPO。消息稱，摩通接近取得沙特阿美IPO的牽頭顧問角色。沙特期望出售5%沙特阿美的股份，以籌集1000億美元，成為全球最大IPO，用以支持國家的經濟改革。阿卜杜勒阿齊茲重申，會續支持油組及其他產油國減產，國際油價昨上漲，布蘭特期油逼近每桶63美元，紐約期油升穿每桶58美元。

（綜合報道）

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