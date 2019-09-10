今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利

明報記者 葉子晴

根據阿里巴巴合伙人制度，合伙人共分為三類（見表），當中永久合伙人可一直留在合伙人委員會，毋須遵守60歲自動退休規定，而目前只有馬雲及蔡崇信擁有相關資格，因此市場預料馬雲在阿里的影響力不會減退。

有別於本港的同股不同權制度架構，阿里所創的合伙人制度主要是容許以馬雲及蔡崇信為首的合伙人團隊，擁有公司過半董事會席位的提名權，同時一些大股東如軟銀（Soft Bank）及雅虎需支持其提名，以達到操控公司董事會的效果。

合伙人有過半董事會席位提名權

馬雲擁有的永久合伙人權利，可永久享有提名權及分紅權，直至死亡，暗示馬雲即使退任主席，依然在公司具有巨大影響力。餘下的普通合伙人及榮譽合伙人對阿里的影響力則較微，最基本的普通合伙人，擁有提名及分紅權，以退休為限；而屆退休年齡的合伙人，可透過合伙人團隊投票決定的方式，成為榮譽合伙人，只享分紅權。

分拆B2B業務港上市 2012年私有化

原為英語教師的馬雲在1999年與17名合伙人於杭州，以50萬元人民幣成立阿里巴巴，後獲高盛宣布投資500萬美元。然後馬雲在2003年成立淘寶網，後分拆成淘寶網、天貓及一淘網。阿里巴巴和香港亦淵源甚深，阿里曾在2007年將旗下的B2B業務分拆在港獨立上市，惟其後在2012年完成私有化，正式在港交所（0388）除牌。後來在2014年，阿里轉到美國紐交所上市。 市傳阿里最快今年第四季回港作第二上市，預期集資達100億美元，並在今年7月的舉行的股東會上通過將股份「1拆8」，此舉被視為是為回港上市鋪路，但阿里方面一直未有正式確認消息 。

傳回港上市 只聞樓梯響

在卸任前3天（7日），杭州市委、市政府授予馬雲「 功勛杭州人」 的榮譽，以表彰馬雲為杭州發展作出的卓越貢獻。馬雲當時表示，沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴。而馬雲曾在去年9月10日所發的公開信中表示，除了繼續擔任阿里合伙人和為合伙人組織機制努力外，還希望能回歸教育。