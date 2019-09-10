新意網22億購新地工廈

用於發展數據中心

公告顯示，新意網所收購物業為位於沙田火炭一幢工業大廈，其中大部分現時由公司租賃及營運數據中心MEGA Two之用。該大廈是新鴻基於1991年以29億元購入，現時月租共計約為810萬元，截至今年6月底止全年錄得除稅後純利1.69億元。

同時18億向新地出售兩批單位

公司表示，相信此收購可幫助其更彈性地向主要客戶提供數據中心服務，因為客戶一般會要求對公司所租用的數據中心物業進行定制修葺，但需要取得業主批准才可進行。

新意網所售出物業則分別為位於觀塘創紀之城1期渣打中心的若干辦公室單位，以及北角柯達大廈第二期的多個工作室及儲物室。前者每月收租約270萬元，截至今年6月底止全年錄得純利1.04億元，後者每月收租約180萬元，至6月底止全年錄得純利1.26億元。

估計此兩項出售將分別為新意網產生收益4520萬元及2900萬元，待交易完成，將劃為公司投資物業估值收益入帳。