經濟
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百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊

【明報專訊】據聯交所資料顯示，由早年私有化的「鞋王」百麗分拆的內地連鎖運動用品店滔搏已通過聯交所上市聆訊。外媒報道，滔搏國際周一（9日）開始評估香港IPO需求，預料該公司集資10億美元，發售將包括新舊股份。聯席保薦人為美銀美林及摩根士丹利。滔搏表示，部分集資將用於配置智能門店系統，提升數字化採購系統及投資科技創新等。不過資料顯示，滔搏今年曾派高額股息，似於上市集資前「散水」予大股東。

內地擁逾8000間直營門店

滔搏現時為中國最大的運動鞋服零售商，佔市場份額15.9%，於內地擁逾8,000間直營門店。公司主力銷售Nike及Adidas兩大品牌，於歷年兩者銷售合計佔銷售總收入約九成。公司表示，由於大部分鞋服產品來自美國體育品牌，未來中美貿易戰或中國消費者對美國品牌負面情緒可能成為風險。近年滔搏收入穩定上升，截至今年2月28日，滔搏全年收入按年升18.5%至325.6億元（人民幣．下同），期內利潤更按年升53%至22億元。現時滔搏控股股東之一為百麗國際，後者曾於2007年在港上市，後於2017年以531億元市值私有化。資料顯示，滔搏以往每年均宣派高額股息予股東，時而超過當期利潤數億，間接令公司凈資產由2017年約49億元急劇縮水至今年年度末約19.5億元。滔搏於今年更加宣派35億元股息，將於一年內結清，超過期內利潤13億元。截至今年5月31日三個月內，公司盈利約7.4億元。

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