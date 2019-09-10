百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊

【明報專訊】據聯交所資料顯示，由早年私有化的「鞋王」百麗分拆的內地連鎖運動用品店滔搏已通過聯交所上市聆訊。外媒報道，滔搏國際周一（9日）開始評估香港IPO需求，預料該公司集資10億美元，發售將包括新舊股份。聯席保薦人為美銀美林及摩根士丹利。滔搏表示，部分集資將用於配置智能門店系統，提升數字化採購系統及投資科技創新等。不過資料顯示，滔搏今年曾派高額股息，似於上市集資前「散水」予大股東。