花旗估華潤收購 港華漲一成

最多曾飈逾18% 高見6.44元

花旗報告指出，預計燃氣行業將持續整合，港華燃氣可能會被華潤燃氣收購，因此對港華燃氣展開90日的股價正面催化觀察期。報告認為，港華燃氣估值為今年市帳率0.9倍，對比行業平均的2.1倍及華潤燃氣的2.9倍，其估值被大幅低估，故將評級由「中性」上調至「買入」，目標價升至7.5元。

花旗估計，華潤燃氣或基於港華燃氣去年年底市帳率1.3倍至1.5倍，將每股收購作價定在介乎7.57元至8.73元之間，相等於港華燃氣當前股價溢價39%至60%。該行又假設，華潤燃氣將以發行最多20%新股予港華燃氣現有股東進行交易，其餘收購款項則以現金支付。

煤氣重申港華乃重要組成部分

不過，對於花旗報告中的收購預測，煤氣回應，公司對市場上的推測不予以評論，並重申港華燃氣是集團在國內燃氣業務發展策略的重要部分，現階段沒有其他補充。

煤氣昨日收報15.58元，升0.78%；華潤燃氣則升4.81%至38.15元。港華燃氣主要業務是在內地銷售及經銷管道燃氣，包括提供管道燃氣、燃氣管網建設、經營城市管道氣網、燃氣汽車加氣站以及銷售氣體相關用具。