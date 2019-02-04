人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉

明報記者 蕭嘉聰

Nick Halla舉例指出，Impossible Foods本月與香港素食餐廳「走肉蔬食研究所」合作，推出6款具香港特色的菜式，例如「冬菜蒸牛肉餅煲仔飯」、「鐵板蔥花牛肉芝士汁撈公仔麵」，應用廣泛。他指出，亞洲的肉類消耗量佔全世界44%，未來將會加大發展亞洲市場，公司今年3月進軍新加坡，至今港澳及新加坡的合作餐廳合計逾400間，區內的銷售額更大增4倍。

看好亞洲市場 肉類消耗佔全球44%

他續稱，中國佔全世界的肉類消耗量約25%，隨着國內消費者開始追求可持續發展，相信長線而言可成為Impossible Foods最重要的市場，惟暫時未有確實時間何時會進軍市場，不過未來發展時亦有意在區內設廠生產，令產品更具區域性。

現時香港提供Impossible植物肉漢堡包括Beef & Liberty、Triple O's等餐廳，Nick Halla指出，香港市場主要與高檔餐廳合作，不過中長線或會與快餐店合作，例如Impossible Foods於今年4月與美國連鎖快餐店Burger King合作，推出人造肉漢堡，最終目標是推廣至所有市場。

不久將來港推零售業務

Nick Halla透露，公司計劃於今年在美國拓展零售業務，屆時產品可於超級市場出售，雖然暫時未有在香港超市發售產品，但有信心不遠將來在港可擴展零售業務，相信不會面對很大挑戰。

狗肉涉道德問題 非公司發展策略

Nick Halla介紹，公司的漢堡扒是從「大豆血紅蛋白」蛋白質中取出的血紅素（heme），作為「肉味」的最主要來源，Nick Halla表示，牛扒、雞肉甚至是魚肉均有heme成分，隨着公司研發多年後推出漢堡扒，未來的產品發展時間只會更短，但現階段希望更集中發展現有產品。被問到部分中國人會進食狗肉，他指出，公司創造了所有動物適用的研發平台，不過要仔細考慮道德問題，該類產品亦遠離公司的發展策略。