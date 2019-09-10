周末再爆衝突 本地股走勢偏軟

恒指夜期變動不大

國指收報10,417點，下跌0.13%，大市成交724.04億元，北水通過港股通淨買入7.91億元。吉利（0175）、旺旺（0151）昨日起正式納入國指，分別上升5.1%和3.85%，為升幅最大兩隻藍籌股。另外港股通調整亦在昨日生效，獲納入的中國東方教育（0667）升7%、中糧肉食（1610）升8.7%。恒指夜期昨晚變動不大，至11時45分報26,730點，高水49點。

多隻5G股做好，中興通訊（0763）升10.59%，長飛光纖（6869）升6.05%。降準利好多隻內銀股，其中晉商銀行（2558）急升11.83%。不過上周末續有示威活動，本地地產股大部分下跌，九倉置業（1997）跌1.67%，新世界（0017）跌1.17%，港鐵（0066）跌0.43%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日A股表現強勁，不過被本地股所拖累，他預期後市中資股表現較好，在降準預期實現後，中資股亦未有太大回調。後市應採取「炒股不炒市」策略，5G、半導體股等表現會較佳。

分析：港股縱穿27000點 再上空間不大

上周恒指急升近千點，昨日收市後最近的恒指熊證街貨密集區在收回價27,000點至27,099點，牛證密集區在與現貨價較遠的25,800點至25,899點（見圖），光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，在下周中聯儲局減息、歐央行放寬貨幣政策的預期下，支撐港股氣氛，或上穿兩萬七，但再上的空間不大。在此過後，需要小心臨近10月英國步向脫歐。