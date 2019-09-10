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保監：延長回本期減退保誘因可取

【明報專訊】據市場消息指，中銀人壽的固定年期延期年金因業界投訴，需更改產品計劃，將回本期由第5年延至第8年。保監局行政總監張雲正昨天表示，該局並非收到投訴或違規銷售個案，而是收到市場資訊，指有個別銷售以退稅作主要賣點，認為此方式不理想，不希望退稅誘因覆蓋退休保障的政策，因此在8月底向保險公司提供扣稅年金指引的補充說明，調控產品結構延長回本期，減少退保的誘因。

有意見認為，因延長回本期會加重投保人流動性風險，故應以修改稅務條例向過早退保者追回扣稅堵塞避稅漏洞。張雲正認為應平衡行政成本及會否令投保人感到麻煩，從而影響了年金政策實施，認為延長回本期是可行的選擇。他強調，年金平均投保額為7.4萬元，多於免稅額6萬元，可見客戶投保並非只為扣稅。

指年金平均投保額較高 反映非只為扣稅

張雲正表示，截至8月底，扣稅年金售出近6萬份，總年度化保費43.9億元。相比中銀人壽資料，該行兩隻年金同期累收逾2萬宗申請，總年度化保費逾12億元，佔整體保費27%。

近月示威未平息，張雲正指對內地訪客業務一定有影響，第3季數據會較清晰，但今年上半年內地訪客佔業務比例為26%，已比2016年底的45%下降不少，因此對市場影響相對較小。

保監局主席鄭慕智表示，目前較難估計受影響的程度，希望事態會朝向好方向發展。近年大灣區融合發展，保險業界曾提出發展在區內容許以「保險通 」購買本港保單，以及成立服務中心等，鄭慕智表示，目前國際營商環境，特別是中美貿易戰不明朗，對離岸人民幣中心運作有一定影響，一定程度上拖慢落實進度。

主席鄭慕智：目前較難估計示威影響

保監局將於9月23日，從3個行業自律團體手中，接管近11萬保險中介人，保監局執行董事浦偉光稱，目前約500宗未完成處理的投訴個案，將按原來守則交保監局跟進。保監局為持牌人士訂立新學歷要求，浦偉光指現有持牌人在首3年過渡期內會被視為持牌人士，期內需向保監申請牌照，但可豁免最低學歷要求。

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