2012年遭Webb「踢爆」 哥連頓近年趨低調

包玉剛年代已是家族專用證券行

哥連頓早於船王包玉剛仍在生及主政時，已於1991年初成立，其辦事處與會德豐位於中環的總部為同一樓層，會德豐系的代名人公司亦持有哥連頓股份，該行目前只持有證券交易牌照。現時哥連頓的董事成員亦包括會德豐的財務監督李偉中。

2015年將逾80億元股份轉倉

哥連頓的持倉狀况鮮為人知，只是在2012年因為David Webb發現哥連頓與會德豐一系的關係才得以「曝光」，該行當時持股價值曾高達138.6億元，及以地產及內地房地產持倉為主。到2015年該行將逾80億元股份持倉轉倉，之後轉為低調。

翻查當時資料，包括九倉（0004）、恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）及友邦（1299）等多隻股份的持倉，均出現在哥連頓減少的持倉，及極信亞太同日增加的持倉，目前單計在上述數家上市公司的股份，極訊亞太的持倉市值已逾10億元。