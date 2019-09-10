經濟
下一篇 上一篇

2012年遭Webb「踢爆」 哥連頓近年趨低調

【明報專訊】哥連頓證券早在吳光正岳父、包玉剛執掌家族的年代已是家族專用的證券行，至2012年遭獨立股評人David Webb「踢爆」才廣為人知。未知是否因為已被曝光，哥連頓持倉的多隻地產股及內房股其後接連轉倉，近年已罕有動作，目前主要持倉只餘下九倉置業（1997）、會德豐（0020）等少數股份；值得留意的是，當年哥連頓減少多隻股份持倉，同日增加持倉的券商，正是近日有份大手掃入地產股的極訊亞太。

包玉剛年代已是家族專用證券行

哥連頓早於船王包玉剛仍在生及主政時，已於1991年初成立，其辦事處與會德豐位於中環的總部為同一樓層，會德豐系的代名人公司亦持有哥連頓股份，該行目前只持有證券交易牌照。現時哥連頓的董事成員亦包括會德豐的財務監督李偉中。

2015年將逾80億元股份轉倉

哥連頓的持倉狀况鮮為人知，只是在2012年因為David Webb發現哥連頓與會德豐一系的關係才得以「曝光」，該行當時持股價值曾高達138.6億元，及以地產及內地房地產持倉為主。到2015年該行將逾80億元股份持倉轉倉，之後轉為低調。

翻查當時資料，包括九倉（0004）、恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）及友邦（1299）等多隻股份的持倉，均出現在哥連頓減少的持倉，及極信亞太同日增加的持倉，目前單計在上述數家上市公司的股份，極訊亞太的持倉市值已逾10億元。

上 / 下一篇新聞

撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億
撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億
大孖沙近日增持 李嘉誠父子最積極
大孖沙近日增持 李嘉誠父子最積極
保監：延長回本期減退保誘因可取
保監：延長回本期減退保誘因可取
周末再爆衝突 本地股走勢偏軟
周末再爆衝突 本地股走勢偏軟
人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉
人造肉品牌攻港 與逾220餐廳合作 麻婆豆腐餃子使用人造肉
花旗估華潤收購 港華漲一成
花旗估華潤收購 港華漲一成
百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊
百麗旗下滔搏 傳通過上市聆訊
新意網22億購新地工廈
新意網22億購新地工廈
長和電訊籌措38億歐元再融資
長和電訊籌措38億歐元再融資
德空中的士融資5000萬歐元 吉利領投
德空中的士融資5000萬歐元 吉利領投
星美大股東覃輝 被追2.54億債
星美大股東覃輝 被追2.54億債
今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利
今退任阿里主席 馬雲可永享合伙人權利
WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資
WeWork現有股東籲擱置IPO 不滿估值大降損投資
憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點
憧憬新輪減稅措施 美股早段升100點
日產社長西川廣人卸任 COO暫代
日產社長西川廣人卸任 COO暫代
張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF
張兆聰：內地中小創受捧 冷吼南方創板ETF
李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」
李浩德：港股進9月短暫「蜜月期」
金曹：恒指10倍PE未必抵買
金曹：恒指10倍PE未必抵買
技術取勝：中芯國際9.5元成短線支持
技術取勝：中芯國際9.5元成短線支持
金管局網站新裝示人
金管局網站新裝示人
港航澄清 滬港航班仍有飯開
港航澄清 滬港航班仍有飯開
羅范「免費性愛論」 Webb批帶性別歧視
羅范「免費性愛論」 Webb批帶性別歧視
劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點
劉思明：港股觀望 科技汽車受捧成焦點
周顯：港交所壟斷難back up
周顯：港交所壟斷難back up
湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生
湯文亮：經濟繼續轉壞 代理反可翻生
綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅
綠置居景泰苑首錄二手 兩年賺九成 一房戶348萬獲綠表客承接 業主付辣稅
話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出
話你知：綠置居計劃由梁振英4年前提出
上月居屋買賣登記269宗 9個月低位
上月居屋買賣登記269宗 9個月低位
匯璽III今日有機會開價
匯璽III今日有機會開價
快譯通創辦人1.5億購尖沙嘴全幢舊樓
快譯通創辦人1.5億購尖沙嘴全幢舊樓
啟德商業地最低標價僅10億
啟德商業地最低標價僅10億