撤例前一周 吳光正家族勁掃地產股 私人券商哥連頓增新地恒地冠君持倉 市值約1.45億

明報記者 陳偉燊

吳光正家族除了在8月26日，斥資逾1900萬元增購系內旗艦公司會德豐（0020）的股份之外，翻查中央結算系統的資料顯示，吳光正家族旗下的哥連頓證券，在特首撤回修例前一周頻繁出手，目標全面集中於本地地產股，分別於8月28日、29日及30日，共增加新地98萬股股份持倉，涉資達1.09億元。同時該行亦增加65.5萬股恒地持倉，涉資約2400萬元，以及在9月2日及3日兩天增加冠君持倉，按當日收市價計，亦涉資逾1200萬元。單是投資3隻股份股票，估計已涉及投資多達1.45億元。

極訊亞太同期4.23億增持地產股

在哥連頓今次增加多隻地產股持倉前，翻查公司註冊處資料顯示，該行於去年9月中，曾增加4000萬元股本金，並由Wealth Channel Holdings出資，反映出該行沉寂多時，又準備重整旗鼓。

早在2015年，哥連頓在中央結算突然減持逾80億元地產股持倉，同日另一券商極訊亞太（Instinet Pacific）增加相關股份持倉（詳見另文），一般相信，與哥連頓轉倉活動有關。近日哥連頓增購3隻本地地產股同時，極訊亞太亦在8月28日至9月3日分5個交易日，分別增加新地、恒地、冠君及九倉置業（1997）202.05萬股、357.48萬股、598.3萬股及91.4萬股持倉，若按相關股份收市價計，總代價達4.23億元。資料顯示，極訊亞太向來以電子程式買賣及電子交易為主。

九倉置業回應：與業務無關

無論包括哥連頓、極訊亞太增持股份，碰巧均是在林鄭擬宣布撤回《逃犯條例》修訂前，其後隨着消息曝光後，有關股份價格亦跟隨大市而做好。本報曾經致電向九倉置業方面就哥連頓及極訊增加多家地產股持倉，作進一步查詢，該公司作出回應稱，由於有關提問與其業務無關，因此沒有事情可以再透露。

哥連頓本身與吳光正旗下會德豐向來關係密切。除吳光正之外，不少華資家族如嘉華國際（0173）主席呂志和家族以私人名義，開設步基證券，劉鑾雄家族旗下華人置業（0127），以上市公司名義經營天發證券，變相成御用證券行，處理日常證券買賣。