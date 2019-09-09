退休四寶助你做好預算

明報記者 龍彩霞

對於大部分退休人士來說，退休後最大的困擾是健康衰退，其次是缺乏經濟來源，第三是失去社交圈子。為了可以享受愜意的退休生活，作者認為應該趁年輕儲備「退休四寶」——健康、財富、興趣及社交。

提早投資可享複式效應

書中提及「工作不是全部，退休不是結束，趁年輕提早為50歲之後做準備」；作者指出，身體機能會隨年齡增長而日漸衰退，這是無可抗拒的事實，而健康衰退會令退休人士感到憂慮和無助。因此，大家應及早養成健康的生活習慣，保持運動、均衡飲食、不煙不酒。

至於財富方面，若只有健康體魄卻沒有足夠的金錢應付生活所需，這會為退休人士帶來實質的憂慮。現時坊間有不同的退休儲蓄計劃，大家可因應自己的需要積穀防饑。香港人均壽命高達80多歲，退休生活一般長達20年。很多市場調查都顯示香港人平均需要數百萬元的退休預算，而單靠每月僱主僱員合共10%的強積金供款明顯不足，因此數百萬元的退休預算對一般打工仔來說絕對是巨額數字。因此愈早開始儲蓄或投資，便可愈早享有複息效應的好處。

有些人退休後或會覺無所事事，故興趣的培養亦十分重要。長者在精神上沒有寄託，情緒會容易陷於低潮。現代人大多忙於工作，以致社交圈子通常限制於職場上的朋友。但退休後，職場上的朋友便容易失去聯絡，加上子女未必能經常陪伴，令退休人士容易產生孤獨感。因此，準退休人士要擴闊自己的生活圈子，多結識新朋友，亦要積極保持與舊朋友的情誼。

退休前月入六成預算 才保持生活水平

網站GOBEAR指出，根據政府統計處數字顯示，香港人每戶每月平均開支為27,627元，每人每月平均開支為9253元，每年開支至少11萬元，還未計上供樓成本。除此之外，現今社會的結婚年齡普遍押後，很多父母65歲時，子女可能還在讀大學，開支不少。根據香港統計處每5年進行一次的住戶開支模式調查顯示，在香港，撇除通脹因素，退休住戶人士的每月平均支出為22,634元。根據2015年經合組織及世界銀行的另一份調查結果顯示，退休後的建議每月定期收入（月入替代率）應大約等於退休前月入的六成才可確保退休後的生活水平不會大幅下降。不過，調查顯示不少香港人都嚴重低估了退休開支，只為自己每月預留退休前約四成月薪使費。

[退休綢繆]