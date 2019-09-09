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第一城本月成交料續淡靜

【明報專訊】因《逃犯修例》修訂而令本港社會局勢持續動盪之際，對樓市影響亦漸浮現，不少屋苑近月二手成交淡靜。踏入9月，十大指標屋苑之一、屬上車樂園的沙田第一城，截至6日止錄約5宗二手成交，雖然佔上月屋苑成交宗數的三分之一，惟區內代理預料，屋苑二手成交宗數和平均呎價水平，本月將繼續在低位徘徊。

明報記者 周綺琪

自6月起，本港社會運動愈演愈烈，沙田區亦曾發生嚴重衝突事件，導致區內二手交投萎縮。

沙田第一城連月來的成交宗數，均在10餘宗的低位徘徊，其中8月只錄約14宗二手成交，暫屬屋苑本年低位；但屋苑實呎則仍然穩企1.7萬至1.8萬元水平。利嘉閣首席分區董事黃萬盛指，受社會衝突影響，沙田第一城近期的二手成交宗數、實呎均已下跌約一成，相信月內屋苑的二手交投將持續低迷。

美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，現時沙田第一城業主的放盤叫價，已較過往回落約5%，惟價錢仍未能吸引買家入市，買賣雙方仍然呈著膠着狀態。黃預料，稍後待中美貿易戰以及本港局勢有所緩和，屋苑二手成交宗數或能重上30宗，而個別細價單位實呎或亦能反彈至2萬元水平。

料局勢緩和後 呎價可反彈

受社會氣氛不穩影響，不少業主均睇淡後市，市場續減價成交，其中馬鞍山半新盤薈朗新近錄得成交。利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，上述薈朗2座低層A2室，屬實用面積221方呎開放式戶，原業主最初開價460萬元，新近減價50萬或11%至410萬元獲承接，實呎18552元；原業主2016年9月以307.6萬元購入單位，持貨3年，額印稅SSD鬆綁後沽貨，帳面獲利約102.4萬元或33%。

資助房屋方面，將軍澳公屋寶林邨新錄減價成交。世紀21物業分行經理魏仕良指，上述寶林邨寶勤樓中層34室，實用面積355方呎；原業主今年4月以298萬元放售，期後累減76萬元或26%，獲白居二買家以綠表價222萬元承接，實呎6254元；原業主2005年2月以未補價14.35萬元購入單位，持有單位逾14年，帳面獲利207.65萬元，單位期內升值14倍。

海福呎價撲1.6萬 沙田已補價居屋新高

不過，個別二手居屋仍錄高價成交。土地註冊處資料顯示，大圍居屋海福花園1座高層H室，屬實用面積409方呎2房戶，新近以650萬元（已補地價）易手，呎價高見15892元，料創沙田已補價居屋呎價新高紀錄。資料顯示，原業主早於1985年，以約20.8萬元向房委會一手購入上址，即使扣除補地價開支，相信仍獲利甚豐。

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