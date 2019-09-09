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荃灣映日灣主打2房

【明報專訊】本港政局未明，惟新盤推售仍錄得理想銷情。億京自去年底起推出大埔白石角海日灣兩期住宅項目，新近推出荃灣楊屋道的映日灣，項目以2房戶為主打，佔單位總數接近三成，其中以實用面積217方呎開放式戶為市場焦點，堪稱細絕荃灣新盤單位。映日灣自8月開售以來，已累售約630伙，佔單位總數840伙約75%。

明報記者 周綺琪

攝影 曾憲宗

位處荃灣楊屋道88號的映日灣由3座住宅大廈及1座商廈組成，住宅部分將提供840伙，涵蓋標準至特色戶型，而標準戶型包括開放式戶至3房1套單位，其中2房戶有251伙，佔樓盤約三成，實用面積介乎423至465方呎。值得留意的是，屋苑亦提供實用面積217方呎的開放式單位，屬區內近年最細的新盤單位。

發展商早前開放3個未經改動的示範單位，當中包括1房戶至3房1套連儲物室間隔。項目佔比最多的2房戶設有示範單位，以第2座3樓E室為藍本，實用面積423方呎，客飯廳以長形開則，容易分開客廳與飯廳位置，再配以開放式廚房設計，煤氣煮食爐、雪櫃等家電一應俱全，令飯廳空間足夠擺放四人餐枱。睡房和主人房間隔四正，空間實用。浴室則設企缸，空間更闊落，惟不設通風窗。

細單位採開放式廚房為主

此外，發展商亦開放1房戶的示範單位，以第3座3樓J室為藍本，實用面積284方呎，客飯廳、開放式廚房，以至浴室的開則和設備大致與2房戶相同，惟1房戶的開放式廚房以電磁爐取代煤氣煮食爐。另70方呎的睡房空間寬敞，可放置雙人牀、梳妝枱，以及一組大衣櫃。

3房1套連儲物室間隔的示範單位，則以第1座3樓B室為藍本，實用面積643方呎，客廳外連22方呎露台，空間足夠擺放3座位梳化，而另一面的飯廳則可擺放四人餐枱。主人房可放置雙人牀，亦設有凹位擺放衣櫃；兩間睡房開則相若，間隔方正，空間實用。

設購物中心等商用樓面

值得一提的是，屋苑部分單位將面向楊屋道和馬頭壩道等公路，因此發展商在相關單位的房間或露台均設置減音窗、減音露台等措施阻擋噪音，其中上述3房1套示範單位中，3間房間均設有減音窗。另主人套廁設有浴缸，亦有通風窗，但客廁與毗鄰的儲物室則不設窗戶。

項目將預留位置興建天橋，以連接荃灣其他地方，可通往區內各大型商場和港鐵荃灣西鐵站。另項目亦包括35層高的購物中心和商業樓面，料日後將可吸引大型商戶進駐。另位處屋苑地庫內的住客車位只有134個，車位對住宅比例1比6.3，有車人士須要留意。

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