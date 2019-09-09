健身中心斥50萬 租珀玥商用樓面

呎租74元 佔地6800呎

翻查資料，連同大圍珀玥分店，24/7 Fitness於今年共開設8間分店，幾近每月有一間分店開幕，分店位於筲箕灣、北角、紅磡、土瓜灣、屯門、元朗等地區，當中部分租用的據點，往往為新入伙住宅盤的商用樓面，如大圍珀玥、屯門珀御，亦包括紅磡蕪湖居等。

此外，土地註冊處資料顯示，灣仔軒尼詩道集成中心地下8至10號商舖，於上月底由美心食品承租，月租11.8萬元，以商舖面積1186方呎計，呎租約99元。資料顯示，上述商舖2016年6月起由連鎖咖啡店PACIFIC COFFEE承租，當時月租15.56萬元，至今年6月約滿後不續租，意味新租金較舊租金低3.76萬元或24%。

美心12萬租集成地舖 低上手24%

另美聯商業營業董事李鎮麟表示，尖沙嘴寶勒巷萬事昌廣場高層單位，單位面積約625方呎，現時以約812.5萬元放售，折合每呎叫價約1.3萬元，以交吉形式出售或可售後租回。

據美聯商業資料顯示，鄰近的利嘉大廈中層全層單位，面積約2160方呎，較早前以呎價約1.5萬元易手；李續稱，相比之下，上述放售單位之呎價相對較廉宜，入場門檻較低。