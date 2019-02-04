峻源累收200票 超額3倍

峻源首張價單涉及50伙，整批折實15999元，較同區去年開售的新地（0016）雲海首批折實16,988元、內房碧桂園（2007）泓碧首批折實16,497元，分別低約6%和3%，實用922方呎3房單位折實入場費1564萬元起。

另一方面，會德豐（0020）將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，以及9A期MARINI，本周三（11日）發售合共318伙，首次開售的GRAND MARINI，佔182伙。

MARINI兩期周三共推318伙

MARINI自上月底首輪開售迄今累沽約447伙，套現逾34.4億元，同系GRAND MARINI在剛過去周六深夜公布銷售安排，周三發售首兩張價單其中182伙（已公布價單共涉202伙），A組大手客維持最多可購4個單位（包括至少1個三房戶或兩個兩房戶），明日黃昏6時截票；MARINI同步上載銷售安排，周三發售136伙。

此外，永泰地產（0369）屯門掃管笏 OMA OMA昨日推售113伙，另有39伙招標，代理消息指，項目昨日售出超過20個單位。其他新盤方面，市場消息指，內房龍湖（0960）、合景泰富（1813）啟德尚‧珒溋，將向地產代理進行推介會，據悉有機會於周內向傳媒開放示範單位和公布開價，估計9月內正式推出。

尚‧珒溋擬本周開放示位

社會前景不明朗，續有新盤買家撻大訂離場。新地元朗錦田PARK YOHO Milano新錄一宗撻大訂，為31A座1樓A室，實用641方呎，買家原於去年8月以1003.59萬元購入，其後已簽正式買賣合約，日前取消交易，料遭沒收10%訂金涉逾100萬元。另屋苑36A座6樓C室，買家同於去年8月以761.8萬元購入，上月底撻大訂，估計遭沒收10%訂金涉76萬元。