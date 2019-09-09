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宏安預留20億「彈藥」投地 冀政府增供應

【明報專訊】中美貿易戰未有緩和迹象，有中小型發展商變陣，將收購目標轉向抗跌能力較高的民生地區商場及街市。宏安地產（1243）「太子爺」、 執行董事鄧灝康（宏安集團主席鄧清河之兒子）表示，集團持有的將軍澳THE PARKSIDE商場，預計今年12月正式開幕，同時會積極拓展民生商場的「版圖」，目標為一年內增購兩至三個民生街市物業；此外，集團已預留20億元，作為投地彈藥，並期望政府可增加地皮供應。

反修例風波由6月爆發至今，而且局勢不斷惡化，打亂不少發展商的推盤步伐。鄧灝康認為，香港住屋剛性需求依然很強，就現時可見，新樓盤若開價合理，仍然獲得換樓買家追捧，集團也會繼續物色新「麵粉」，以滿足未來發展需要。

鄧灝康：望施政報告推更多土地政策

鄧續稱，繼啟德新發展區後，未見政府再推出大規模住宅地皮的計劃，加上公私營合作、「明日大嶼」發展計劃，均未有進一步討論；他直言：「發展商沒有土地就很難生存，特別是中小型發展商，沒有新界農地作為儲備，希望政府於10月的施政報告中，推出更多土地資源相關政策，增加土地供應。」

他透露，宏安將繼續主攻收購舊樓、重建項目，集團目前約有20億元儲備，預留作未來投地之用。

指中小地產商沒農地儲備

至於較少受經濟周期影響的民生式商場及街市，向來被投資者視為抗跌力較佳之選；事實上，宏安早前分別以6.53億元購入馬鞍山銀湖‧天峰的零售樓面（涉約3.1萬方呎樓面），以及7.8億元購入將軍澳THE PARKSIDE商場和49個泊車位等，其中佔地約1.9萬方呎的THE PARKSIDE商場，斥資逾3000萬元裝修，打造集乾濕貨市場、美食廣場於一體的新式街市，預計12月正式營運，集團估算可獲4.5%回報率。

鄧灝康表示，集團未來擬向領展（0823）及房委會購入民生型商場，目標地區包括天水圍、荃灣、屯門等地，並以一年內新增兩至三個地區商場及街市，作為目標。

每年擬購兩三個民生商場

住宅發展方面，集團繼今年3月推出油塘曦臺後，接下來將以青衣、港島薄扶林道豪宅項目為重點新盤。

宏安地產執行董事程德韻補充，青衣項目涉300伙分層住宅，主要為實用面積約200方呎的開放戶單位，預計可於明年推出；另薄扶林道86A至86D號，為集團繼8年前推出大圍半山戈林後，最新發展的豪宅，提供約7幢洋房，預計於2020年以現樓形式推出。

另曦臺迄今累售187伙，佔全盤326伙的57%，套現約19.3億元，目前籌備推出全新現樓示範單位。

明報記者 張允亭

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