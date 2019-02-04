上月十大屋苑登記165宗 8個月低位

註冊金額13億 7個月新低

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，8月買賣登記數據是反映7月具體交投市况，顯示中美貿易戰惡化，經濟前景不明朗，加上本港社會氣氛持續不穩，市民買樓步伐明顯放緩，以致十大傳統屋苑交投連續三個月回落，估計9月的十大屋苑登記量將會進一步下調（具體反映8月成交市况）。

十大屋苑中，8月以天水圍嘉湖山莊錄最多買賣登記，共錄得48宗，涉總值2.84億元；沙田第一城錄21宗，涉總值1.43億元；紅磡黃埔花園、港島東太古城同樣各錄15宗，分別涉總值1.57億元及1.39億元。

社會不穩 料9月數字續下挫

可留意的是，8月以荔枝角老牌屋苑美孚新邨的買賣登記宗數按月跌幅最多，8月錄得14宗，相對7月錄22宗，按月跌逾36%。至於藍田匯景花園、嘉湖山莊、藍田麗港城，8月買賣登記宗數分別是9、48和11宗，分別按月上升12.5%、33.3%及37.5%。