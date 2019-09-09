第一城嘉湖本月成交逼8月全月 社會衝突雖未平息 業主減價刺激入市意欲

明報記者 林尚民

綜合市場資訊，雖然沙田第一城過去兩日僅錄約兩宗成交，較前周末減少1宗，但月初至今累積錄約12宗成交，已追貼上月全月的14宗。

中原區域營業經理伍耀祖表示，近日嘉湖山莊減價盤迅速獲承接，本月暫錄14宗成交，對比上月同期只有4宗，本月成交明顯加快。

將軍澳全區暫20成交 按月升1倍

美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳區本月至今暫錄約20宗二手成交，對比8月同期約10宗升一倍，其中THE PARKSIDE 3座中低層D室，實用704方呎三房間隔，5月叫價1450萬元，新近減價至1298萬元沽出，即累減152萬元或10%，實呎18,438元；原業主2014年以約834萬元一手購入，帳面獲利464萬元或56%。

愛炫美兩房1080萬沽 業主僅賺10萬

事實上，多區放盤業主由於皆願意減價，因而剌激成交量；代理消息稱，荃灣近期入伙的海之戀．愛炫美，屋苑2B座高層B室，實用518方呎兩房戶，以1080萬元售出，實呎20,849元；原業主2017年以914萬元一手購入，持貨2年帳面獲利166萬元，惟賣方須付樓價一成、即約108萬元額印辣稅，扣除其他使費，估計僅獲利約10萬元離場。

近日爆發堵塞機場事件的東涌，美聯高級營業經理張少勛稱，區內指標屋苑海堤灣畔1座高層F室，實用521方呎兩房戶，由650萬元減價至600萬元售出，減幅50萬元或8%，實呎11516元，同座、同面積較低樓層F室，今年3月曾以655萬元售出，意味現時較高層售價，比半年前較低層單位，賣平55萬元或8%；原業主2015年以540萬元購入，帳面賺60萬元或僅11%。

愉城兩房866萬沽 3個月賣平6%

美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城7座中層D室，實用610方呎3房連套房戶，以866.8萬元易手、實呎14210元，相關成交價比今年6月第7座同類單位成交價918萬元，低約51萬元或6%；原業主2010年379萬元購入單位，現帳面賺逾487萬元或1.3倍。

至於十大屋苑，中原統計過去兩日錄11宗成交，較上周末同期減少4宗或約27%，成交集中於新界，佔8宗，港島、九龍分別錄1宗及2宗成交，當中嘉湖山莊成交最多，共錄5宗成交；零成交屋苑包括港島東太古城和康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城。