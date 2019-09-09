李志成：氣氛緩和 樓市重現推盤潮

一手市場十分熱鬧，先有荃灣新盤賣個滿堂紅，後有將軍澳新盤接力登場，銷售成績同樣亮麗，反映買家並非對市場前景太悲觀，只要新盤定價吸引，承接力依然旺盛。根據地政總署資料顯示，8月共有5個項目獲批預售樓花同意書，共涉2290伙，按月大增1.5倍，兼創9個月新高。另資料顯示，8月份未有住宅項目新申請預售樓花同意書，為去年10月後首見，累積待批樓花項目數目按月亦有所減少，不過實際上仍然有接近7700單位待批，相信項目獲批後將陸續推出應市。

根據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，一手私宅市場本年截至8月29日錄15499宗註冊，較2018年首8個月10984宗增加約41.1%。展望今年第四季，預計發展商繼續展開推盤攻勢，採取開價貼市的策略，廣吸客源，預計2019年全年一手私樓註冊宗數挑戰22000宗，按年彈升近四成，兼創15年新高。

至於二手方面，據本行資料綜合土地註冊處資料顯示，8月二手住宅錄2953宗註冊，較7月的3169宗減少約6.8%，連跌4個月，兼見近6個月新低。二手註冊金額錄239.58億元，較7月273.84億元減少約12.5%，連跌3個月。有見大市氣氛轉弱，加上一手開價具競爭力，搶去大批購買力，個別業主遂擴闊議價空間促成交易，若社會緊張氣氛得以紓緩，有助刺激準買家入市，二手交投有望回升。

香港置業行政總裁

[李志成]