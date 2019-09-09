布少明：一手「多盤齊發」急攻市場

消息對股市影響是立竿見影，恒生指數單日急升逾千點，亦為樓市帶來正面刺激。發展商明顯加快推盤步伐，數天內已有4個新盤公布最新銷售部署，合計有逾2200伙單位，這在過去3個月甚為罕見。這幾個新盤涉及的地區及戶型廣泛，若落實開售，相信可吸引市場買家目光。

按照最近發展商慣常推售新盤做法，往往在首批單位定價時相對「忍手」，藉此吸納市場一批購買力，今次「多盤齊發」，發展商開價亦有可能較往常再低一點點，以增加競爭力，得益的是一眾「有得揀」的準上車客及用家。從近期的新盤銷售及反應可見，樓市需求仍然強勁，相信9月一手主導大市局面將更加明顯。

正常而言，新盤以低於市價開售，通常會吸引同區二手購買力，令二手交投陷入「冰封」。個人估計，隨着新盤急攻，短期內二手市場更加受壓，以現時一手對比二手的折讓價，除非二手業主願意進一步擴大議價幅度，否則難敵新盤進取定價攻勢及眾多置業優惠，成交較難現突破。筆者入行數十年，見盡樓市大風大浪，目前情况對地產代理業，甚至香港而言，是另個挑戰。但正如狄更斯於名著《雙城記》內金句：「這是最好的時代，亦是最壞的時代」，是好是壞，在乎個人觀點與角度。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]